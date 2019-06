MOSTRA DI PESARO 55 - I vincitori

Una scena di "Inland - Meseta" di Juan Palacios



Il Concorso Pesaro Nuovo Cinema, composto da sette film tra opere prime e seconde in anteprima mondiale, internazionale o italiana, che hanno il pregio di definirsi libere, nuove e lontane dallidea che si ha di film da festival, stato vinto da "" di Juan Palacios (Spagna, 2019, 90).Ad assegnare il Premio Lino Miccich per il miglior film in Concorso stata una giuria professionale composta dallattrice Olimpia Carlisi, dal regista Amir Naderi e dallattore Andrea Sartoretti, con la seguente motivazione:Lopera ambientata in un luogo imprecisato della Spagna centrale, dove incontriamo un pastore che sogna di andare sul lago Titicaca, un duo musicale in pensione che rimembra la loro epoca doro, due bambine alla ricerca infruttuosa di Pokemon, e un signore anziano che per addormentarsi conta tutte le case vuote del villaggio. I personaggi sono come incidenti geografici di una terra la cui cultura e il cui stile di vita sembrano sul punto di svanire. Il film quasi una mappa per navigare attraverso il passato, il presente e il futuro di questo paesaggio vuoto che la Spagna.La giuria ha voluto inoltre assegnare due. La prima va a "" di Yashaswini Raghunandan (India, 2019, 65):I personaggi fabbricano giocattoli sonori utilizzando materie di scarto, fra cui spezzoni di vecchi film della Bollywood tradizionale. Ma questa non che una delle dimensioni dellopera della regista indiana, che si aggira con la macchina da presa in un villaggio vicino Calcutta, cogliendo frammenti di conversazione e altri riti, come i giochi dei bambini, intervallati al montaggio con scene del cinema tradizionale che vediamo riciclato. Tra metatestualit e mise en abyme.La seconda menzione speciale stata invece assegnata a "" di Leo Sato (Giappone, 2018, 115) nel quale:Questo film girato in 16mm a vividi colori racconta Kamagasaki, un quartiere invisibile di Osaka che fin dal dopoguerra raccoglie lavoratori saltuari e prostitute, con un approccio documentario e attori non professionisti Il tesoro-simbolo della comunit, lenorme calderone attorno al quale si scatena la guerra fra bande, si scopre essere in realt laffetto che lega questa comunit apparentemente sbandata.La giuria studenti del Concorso Pesaro Nuovo Cinema coordinata da Pierpaolo De Sanctis e composta da studenti delle universit e scuole di cinema italiane (Martina Barone, Gianmaria Cataldo, Roberto Ceccardi, Samuel Desideri, Francesco Divella, Arianna Donini, Chiara Fasolino, Raffaele Grasso, Ada Johnsson, Mattia Michetti, Camilla Miolato, Emanuele Paglialonga, Valentino Pirola, Anna Radaelli, Matteo Alberto Sabatino, Martina Salvi, Stefano Valva, Michela Vanacore) ha assegnato il premio per il miglior film del Concorso a "" di Juan Palacios con la seguente motivazione:La giuria studenti ha deciso inoltre di assegnare unaal film "" di Felipe Bragana e Catarina Wallenstein (Brasile/Portogallo 2019, 61) con la seguente motivazione:Nel film lattuale tumulto politico e sociale del Brasile fa da sfondo allincubo tropicale in cui sprofonda unattrice portoghese, Ana, che si trova a Rio de Janeiro per interpretare la parte di Carmen Miranda, personaggio divenuto storico per aver esportato limmagine della samba e del carnevale brasiliano. La pellicola passa dal bianco e nero al colore, con riferimenti al movimento tropicalista e alla lotta contro il cannibalismo culturale emersi in Brasile nei tardi anni Sessanta.Alla Mostra di Pesaro il Cinema in Piazza propone una selezione dei titoli presenti nelle sezioni principali del festival, adatti ad un pubblico meno specializzato ma altrettanto curioso. Gli spettatori della piazza delledizione 2019 sono stati chiamati a votare alla fine di ogni proiezione e il vincitore verr annunciato domani.Il primo e unico concorso in Italia, e uno dei pochi internazionali, dedicato ai video essay, la nuova forma di critica cinematografica per immagini che trova spazio non solo nei video virali sul web ma anche come momento di studio nelle universit e nelle scuole.Il Concorso (Ri)montaggi, da alcune edizioni, dedicato agli studenti di cinema delle universit di tutto il mondo. Questanno stata confermata una seconda sezione dedicata agli studenti delle scuole secondarie.I curatori, Chiara Grizzaffi e Andrea Minuz, hanno selezionato i seguenti 5 video essay ritenuti pi originali e interessanti tra quelli in ambito universitario: Lessico familiare di Mirco Bimbi, Francesca Filisetti, Matias Julian Nativo, Alessia Prati (8:27, IUAV Venezia), Stairway to horror di Giulia Bona (7:28, IULM Milano), Shutter Island. Truths and Lies di Victoria Cottrell (7:16, Liverpool John Moores University), Challenging Themes in Mary and Max di Harvey Long (7:22, Liverpool John Moores University), Nightcrawler: Mise en Scene & The Anti Hero di Samuel Farrow (13:20, Liverpool John Moores University).Il comitato di selezione (Filippo Biagianti, Carlo Jacob, Monica Macchi, Alessandro Studer, Agnese Titomanlio e Maria Antonietta Vitiello) dellassociazione Formacinema ha invece selezionato i seguenti 5 video essay tra quelli in ambito scolastico: Drone: un nuovo punto di vista di Simone Canfora (7:46, ITSOS Albe Steiner Milano), The Man Behind Pixar di Giovanni Paolo Colombo (4:46, ITSOS Albe Steiner Milano), Lo stop motion nel film di Tim Burton di Giada Lemma (8:17, ITSOS Albe Steiner Milano), Cultura nascosta di Sofia Ruggeri (9:50, Liceo Artistco Cantalamessa Macerata), Le inquadrature nei classici western di Riccardo Venturini (4:59, ITSOS Albe Steiner Milano)La giuria ha scelto di premiare, per la sezione (Ri)montaggi Universit, "" di Victoria Cottrell (UK, Liverpool John Moores University, 746) con la seguente motivazione:Per la sezione (Ri)montaggi - Scuola Superiore la giuria ha premiato"" di Riccardo Venturini (Italia, ITSOS Albe Steiner Milano, 459) con la seguente motivazione:Per entrambe le sezioni, la giuria era composta da Ilaria Feole, Federico Palmerini e Davide Rapp. MYmovies.it ha presentato in streaming i film del concorso (Ri)montaggi.Il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani Gruppo Emilia Romagna Marche e la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, per avvicinare i giovani sia al lavoro critico nel campo del cinema che alle attivit di ricerca portate avanti dal festival in tutti questi anni a livello internazionale, hanno indetto un Concorso per critici/recensori, intitolato a Lino Miccich, fondatore, con Bruno Torri, della Mostra internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro.Il Premio cos articolato: Sezione giovanissimi (riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado) e Sezione giovani (riservato agli studenti delle Universit, Scuole di Cinema, Accademie di Belle Arti, Conservatori, ISIA, iscritti associazioni cinematografiche). La giuria del premio, composta da Pedro Armocida, Piero Di Domenico, Andrea Miccich, Francesco Miccich, Franco Montini, Paola Olivieri e Bruno Torri, ha annunciato i seguenti vincitori:Primo Premio: SARA MENEGHINI (Liceo Classico Ludovico Ariosto, Ferrara)Secondo Premio: GIUSEPPE MERCADANTE (Liceo Scientifico Luigi Galvani, Bologna)Terzo Premio: SAMUEL ESPOSITO (Liceo Classico "Domenico Cotugno", L'Aquila)Primo Premio: LORENZO GINEPRINI (Kunsthistorisches Max Planck Institut, Berlino)Secondo Premio: CARLOTTA CENTONZE (Corso di alta formazione per la valorizzazione e divulgazione della cultura e del patrimonio audiovisivo della Cineteca di Bologna)Terzo Premio: ANDREA BORNETO (SDAC, Scuola d'Arte Cinematografica di Genova)