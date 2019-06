TOSCANA FILMMAKERS FESTIVAL V - I premi

14/06/2019, 21:00

La Redazione



Assegnati premi della quinta edizione del Toscana Filmmakers Festival (10 - 14 giugno 2019, Castello dell'Imperatore a Prato). La giuria ha premiato come miglior cortometraggio toscano "Unfolded" di Cristina Picchi e come miglior documentario "Arrivederci Saigon" di Wilma Labate. Menzione speciale cortmetraggi a "Non una Bufala" di Niccol Gentili e Ignacio Paurici.La giuria della quinta edizione del Toscana Filmmakers in Festival era composta da Jacopo Payar (regista), Simona De Simone (regista) e presieduta da Giovanni Cioni (regista, sceneggiatore ed autore).I premi del pubblico sono stati assegnati per la sezione cortmetraggi a "The Last Lesson" di Francesco Borchi ed a "Arrivederci Saigon" di Wilma Labate tra i documentari.Riconoscimento speciale per la casa di produzione toscana Cibb Film per il film "Forse Solo Mal di Mare" di Simona De Simona, che ha chiuso la manifestazione pratese.Questi i premi assegnati e le motivazioni:UNFOLDED di Cristina PicchiMotivazione: Per aver incarnato, con uno stile elegante e poetico, il tema della fragilit e della debolezza umana. Per aver donato alla narrazione uno sguardo puro, personale e profondo, sostenuto da una regia minuziosa e da una fotografia raffinata.NON E' UNA BUFALA di Niccol Gentili e Ignacio PauriciMotivazione: Per l'attenta riflessione che pone sull'ambito della multi-culturalit. Nello specifico, di come anche il nostro integralismo ci porti a lottare, in modo paranoico, alterando la realt dei fatti e degli interpreti, per la 'difesa' delle nostre tradizioni da presunti 'attacchi' di un'altra cultura. Un integralismo che - ideologicamente - non si differenzia poi cos tanto da quello che, abitualmente, siamo soliti condannare e contrastare.In particolare si sottolinea come, un argomento del genere, solitamente trattato attraverso scelte registico-stilistiche a forte impatto drammatico, sia stato invece raccontato mediante un registro ironico, quasi grottesco, raggiungendo cos un pubblico ancor pi variegato che ha potuto meditare e allo stesso tempo divertirsi.ARRIVEDERCI SAIGON di Wilma LabateMotivazione: Una vicenda dimenticata e incredibile, quella di quattro giovanissime ragazze in tourne nelle basi americane durante la guerra del Vietnam. Una storia mai racontata, quasi nascosta. IL film coinvolge perch ci fa vivere l'incredulit e lo smarrimento di vivere nel cuore della storia e non capire cosa sta succedendo - e poi non poterlo raccontare. La dramaturgia del film, nella risonanza intima tra immagini d'archivio e racconto, non cede mai alla nostalgia per il tempo che fu. Racconta un'esperienza traumatica, che forse si voluta dimenticare come non si fosse mai vissuta, ma lo racconta anche con straordinaria vitalit, e queste signore che raccontano quell'esperienza nel cuore della guerra sono sempre le ragazzine che furono in quel 1968.THE LAST LESSON di Francesco BorchiARRIVEDERCI SAIGON di Wilma LabateLeonardo PieraccioniFederico Bondi per il film DAFNECibb Film per FORSE E' SOLO MAL DI MARE di Simona de Simone