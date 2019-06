SICILIA FILM COMMISSION - Nuovo bando per il cofinanziamento

06/06/2019, 09:50

Nuovo bando destinato al cofinanziamento di opere audiovisive da realizzare sul territorio siciliano per un importo di oltre un milione e mezzo di euroL'Assessore regionale al Turismo Sport e Spettacolo, Sandro Pappalardo, ha firmato oggi il Decreto di approvazione del nuovo bando destinato al cofinanziamento, per l'anno 2019, di opere audiovisive da realizzare sul territorio siciliano, gestito dall'nell'ambito del Progetto "Sensi Contemporanei", e finanziato a valere sulle risorse del Patto per la Sicilia - FSC 2014-2020, per un importo di oltre un milione e mezzo di euro, ulteriormente implementabile in esito alla graduatoria di valutazione.L'avviso pubblico, che andr in pubblicazione per estratto sulla GURS il prossimo 7 giugno (e sar contestualmente disponibile nella versione integrale sul sito istituzionale dell'Assessorato www.siciliafilmcommission.org), rester aperto come di consueto due mesi; i termini per la presentazione delle relative istanze si chiuderanno dunque il 6 agosto 2019. Questo importante stanziamento consentir di cofinanziare tanto lungometraggi a soggetto di produzione cinematografica e televisiva, quanto serie tv (tanto a soggetto quanto documentarie), nonch documentari ed anche cortometraggi: per importi che non potranno comunque superare come di consueto il 50 per cento delle spese ammissibili."La Regione Siciliana - commenta l'Assessore Sandro Pappalardo - conferma la sua costante attenzione alla filiera del cinema e dell'audiovisivo siciliano, cui di recente abbiamo riservato particolare attenzione riconoscendolo come un importante motore di sviluppo culturale ed economico nell'Isola e volano di promozione del territorio siciliano all'estero".Siamo felici di poter rinnovare anche questanno lappuntamento a sostegno della produzione cinematografica internazionale che sceglie la Sicilia come set aggiunge il Direttore della Sicilia Film Commission, Alessandro Rais confermando lisola come terra di cinema a tutti gli effetti.