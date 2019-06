LA FINE DI TUTTI I GUAI - Damato e Cammariere

05/06/2019, 09:19

un piccolo film a cartoni animati, scritto, diretto e prodotto dal poeta e regista Cosimo Damiano Damato che rende omaggio a Roma con un messaggio di pace e bellezza.La canzone da il nome al nuovo album di Sergio Cammariere che nei panni di un taxista di notte, come in un sogno, incontra anime grandi: una solitaria Marilyn, gli innamorati Pier Paolo Pasolini e Maria Callas, i sognanti Tot e Ninetto Davoli, Chaplin con il piccolo monello, Pinocchio di Comencini che esprime un desiderio di speranza lanciando una monetina (su cui coniato un bronzo di Riace) nella fontana di Trevi dove Anita Ekberg eMarcello Mastroianni sono intenti nel loro celebre bagno osservati da un beffardo Federico Fellini. Ed Ancora Alberto Sordi nei passi del vigile. Una visione poetica che trova nellamore, nellarte, nel cinema, nella musica, nella poesia la fine di tutti i guai e la speranza in un mondo di gioia che poi il messaggio della canzone di Cammariere.Fra gli incontri visionari i Beatles che attraversano le strisce pedonali con sullo sfondo Castel Sant'Angelo, i Blues Brothers in corsa,Trintignant e Gassman a bordo della loro Lancia Aurelia del Sorpasso. Un Don Chisciotte con le sembianze diErri De Lucaa cavallo del suo ronzinante rivoluzionario ed ancora Gandhi, Dante, Che Guevara, Franca Rame e Dario Fo, Anna Magnani e Gabriella Ferri, Fabrizio De Andr, il presidente partigiano Sandro Pertini con la sua pipa, Martin Luther King, Margherita Hack e Leonardo da Vinci che osservano una luna piena sul Vaticano ricordando Papa Giovanni XXIII. Segue l'omaggio a Napoli e al tempo sospeso di Eduardo De Filippo con il suo caff. E ancoraRay Charles, Elvis Presley e Kurt Cobain e lo stesso Cosimo Damiano Damato in compagnia della sua amica poetessa Alda Merini ed una Frida Khalo intenta in un graffito notturno alla stazione Termini.La factory dell'animazione rigorosamente Made in Puglia e vede Damato ( nel 2008 port a Venezia il mediometraggio La luna nel deserto) guidare un gruppo di visual artist e disegnatori pugliesi . La collaborazione artistica fra Cammariere e Damato nata con la colonna sonora scritta dal cantautore calabrese per il film di Damato "Prima che il Gallo canti" ( dedicato a Don Andrea Gallo) per poi proseguire con il videoclip, sempre a cartoni animati "Dalla pace del mare lontano" e lo spettacolo teatrale Piano Poetry che vede in scena lo stesso poeta ed il cantautore in un viaggio fra poesia e musica dautore. "L'idea - spiega Damato - realizzare un film musicale a puntate, dopo La fine di tutti i guai stiamo gi lavorando al prossimo singolo dal titolo "Per te", una ballad romantica orfica e poetica, una canzone che sfida fisica e ragione, un amore per sempre. Nel video racconteremo un Orfeo pugliese scendere negli inferi per riprendere la sua Euridice".