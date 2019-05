UNA GLORIOSA DELEGAZIONE A PYONGYANG - Il 28 maggio al Cinema Apollo 11 di Roma

24/05/2019, 16:13

, il documentario diretto della regista Pepi Romagnoli, presentato in concorso al 4/o Festival Internazionale del Documentario Visioni dal Mondo, sar a Roma al Cinema Apollo Undici marted 28 maggio 2019, ore 21.00 alla presenza della regista, che presenter il lavoro e risponder alle domande del pubblico in sala.Al centrodellopera quattro amici che decidono di partire con lintenzione di testimoniare, al di là dei pregiudizi, la vita del paese più enigmatico e più denigrato del mondo: la Corea del Nord. Una troupe cinematografica li segue, la sola autorizzata a girare un film nella Corea Popolare che in quel momento vive lemozione dello storico incontro dei due presidenti di Nord e Sud per la Corea Unita. Il loro viaggio termina il 1 di Maggio a Pechino, dove i quattro amici decidono di chiedere ai cinesi cosa ne pensano del Socialismo e di Karl Marx.