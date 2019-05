FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA PATOLOGICO 10 - I vincitori

20/05/2019, 07:36

Con grande successo si svolta domenica 19 maggio 2019 la cerimonia di premiazione della X edizione del Festival Internazionale del Cinema Patologico. Tra le tantissime personalit del cinema e del mondo della medicina erano presenti Claudia Gerini, Edoardo Leo, Sebastiano Somma, Sabrina Impacciatore, Andrea Sartoretti, Sabrina Paravicini ed il figlio Nino, Alessandro Montanari, ed i Professori Cinzia Niolu ed Alberto Siracusano dell'Universit degli Studi di Tor Vergata.terminata questa riuscitissima kermesse cinematografica dall'importante impatto sociale e culturale - che ha visto anche danzare Claudia Gerini con i ragazzi disabili del teatro patologico sulle note swing del gruppo italo-americano Boogaloo (si allega video) - il direttore e fondatore del Teatro Patologico Dario D'Ambrosi voler a New York, presso le Nazioni Unite, in occasione della Conferenza per i Diritti delle persone con disabilit, l'evento denominato: "Un miliardo di voci: rendere visibile l'invisibile"; ed proprio durante questa importantissima occasione che D'Ambrosi presenter in anteprima mondiale il suo volume (riconosciuto e approvato dal Direttore Generale delle Nazioni Unite), dal titolo "All Mad Free". Presentazione che avverr, dunque, anche di fronte ai rappresentanti di quei Paesi in cui le persone con disabilit psichica vengono ancora tenute con le camice di forza o nei letti di contenzione. Un'altra importantissima occasione di ribalta internazionale per D'Ambrosi ed il suo Teatro Patologico, per continuare a presentare e diffondere l'innovativo progetto del primo corso universitario al mondo di Teatro Integrato dell'Emozione per persone con disabilit fisica e psichica, in collaborazione con l'Universit degli Studi di Roma Tor Vergata.questi i premi assegnati:MIGLIOR FILM SEZIONE CORTOMETRAGGI: "Ci sar tempo" di Simone CaincottiMIGLIO FILM SEZIONE LUNGOMETRAGGI: "Appocundria" di Nino CapuanoMIGLIO REGIA: Sobhan Minavi per il film "Balm"PREMIO DELLA GIURIA: "L'atto folle del Signor T" di Pasquale CangianoMIGLIOR ATTORE: Piergiorgio Bellocchio per il film "Non una bufala"MIGLIOR ATTRICE: Valentina Lodovini per il film "Anna"PREMIO PATOLOGICO per film su integrazione e disabilit "Dialoghi dietro le quinte" di Giulia ZumpanoPREMIO SPECIALE per fil di ricerca e sperimentazione cinematografica: "Angi" di Leonardo PalmeriniPREMIO ALLA MEMORIA DI ANTONIO MESSIA per film su tematiche giovanili di forte valenza sociale: ARIA di Giancarlo VastaPREMIO TOR VERGATA: "Immortalit" di un gruppo di filmaker dell'universit Roma Tre