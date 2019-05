LUCE OLTRE IL SILENZIO - Presentato il documentario di Giuseppe Racioppi

18/05/2019, 09:26

Sar presentato fuori concorso al FORMIA FILM FESTIVAL il prossimo 23 maggio alle ore 16,30 al Teatro Remigio Paone, come inaugurazione del Festival, organizzato da Daniele Urciuolo, patrocinato dalla Regione Lazio, Ipab, Ulysse Experience e dai Comuni di Minturno, Formia, Gaeta, Itri, Ponza, Ventotene, Castelforte e Santi Cosma e Damiano.Questa proiezione inaugurale a pochi giorni dal grande successo di pubblico e di addetti ai lavori presenti alla conferenza stampa di presentazione del docu-film LUCE OLTRE IL SILENZIO, scritto e diretto dal regista Giuseppe Racioppi, svoltasi lunedi 13 maggio 2019 presso lANICA Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali in Viale Regina Margherita 286 Roma.In Luce oltre il silenzio, viaggio struggente tra le luci e le ombre del mondo della moda, dove la parola assente, e tra dolore, perdizione, spiritualit e riscatto la musica la vera protagonista, con la sua armonia, i suoi colori e le sue dinamiche inonda tutte le scene, appositamente composta dal Maestro Vincenzo Incenzo. Leitmotiv del docu-film Il primo giorno dellestate estratto dal suo primo album da cantautore Credo,prodottoda Renato Zero, che ha battezzato il brano come un futuro classico della musica italiana. In alcune scene la musica tratta dal brano Agua pa beber composto da Flover Lemos ed suonato e cantato dai bambini del Grupo Guascanato (Ladrilleros-Colombia).Mentre Alcuni ciak del docu- film rielaborati in una chiave immaginifica da Luca Bizzi, compongono anche il videoclip del brano.Presentidue degli straordinari protagonisti del docu-film: Mario Ermito (Franco),attore di film e fiction, reduce dallo spettacolo televisivo di Rai1 Tale e Quale Show; Diletta Laezza (Giulia) giovane attrice emergente, molto apprezzata per la sua intensa interpretazione, Eva Grimaldi assente giustificata per i preparativi per limminente matrimonio, ed il resto del cast artistico:Matteo Bompani, Giulio Dicorato, Adele Vitale, Giulia Berardi, Iole Mazzone e la bambina Eleonora Santia Notari, Nicola Pagano e Martina Montefusco.Presente anche lautore delle splendide musicheil Maestro Vincenzo Incenzo.Tra gli ospiti presenti, oltre la stampa di settore, la grande attrice e docente di recitazione Fioretta Mari, accompagnata dalla figlia Ida Elena De Razza attrice anchessa, gli attori Vincenzo Bocciarelli e Costantino Comito, le attrici Paola Lavini, Daniela Giordano, Nika Urban e JunIkikaua, gli sceneggiatori Francesco Malavenda e Giorgio DIntrono, il produttore Mario Cavazzuti, la cantante Cli, i patron del concorso Fuoriclasse Talent Ivano Trau e Catiuscia Siddi, lex Direttore artistico di Amici Luca Pitteri, il Maestro Toni De Simone, gli stilisti di moda Galimbertissima e Carlo Alberto Terranova, lAvv. Laura Santullo, le organizzatrici di eventi Renata Falconi e Terry Devol.E stata presentata anche la nuova Societ di produzione cinematografica e televisiva CR MOVIE PRODUCTION srl, fortemente voluta dalla casting director Patrizia Ceruleo, con Fabrizio Croce e Leonardo Zonetti, allattivo gi in progettazione le riprese per due film Splitting ed Esperanza, tratto da una storia di vita vera dellimprenditore Roberto Berardi, presente alla conferenza stampa.Il docu-film stato realizzato grazie al finanziamento stanziato dal Comune di Ascoli Piceno tramite il Progetto From past to smart, elaborato dallAssociazione Culturale Chipiun-eart di Roma. LAmministrazione comunale ha accolto la proposta di questo corto, pronto a partecipare ai vari festival nazionali e internazionali, allo scopo di promuovere il territorio e sue bellezze architettoniche; indispensabile la collaborazione di numerosi sponsor e la fattiva presenza del produttore esecutivo Giampietro Preziosa di InthelFilm, che ha creduto nel suo autore, Giuseppe Racioppi, noto regista ed esperto del mondo della moda, e nei suoi fedeli collaboratori: Vittorio Sodano, docente di varie Accademie di Belle Arti, pluripremiato come miglior truccatore per gli effetti speciali al Davide di Donatello e per 2 volte nomination al Premio Oscar; Marco Tani direttore della fotografia cinematographer, che ha firmato film e fiction tv di grande successo, tra i quali Ultimo ed Il Tredicesimo Apostolo; Sonia Giacometti financial manager; Patrizia Ceruleo, casting director e per gli abiti:la Sartoria Francesca Eboli, Emilio Ricci Luxury per My Natural Dream, lazienda di abbigliamento ed accessori Modaiole, Antonio Ventura De Gnon Couture (suoi gli abiti della scena dello shooting fotografico) che ha rivestito il ruolo del tassista in alcune scene del docu-film.La conferenza stampa si chiusa con le classiche bollicine del Vin DHonneur offerto dallAzienda Vitivinicola Velenosi Vini di Ascoli Piceno. sponsor del docu-film.E in programma, a breve, anche la presentazione di Luce oltre il silenzio presso il Comune di Ascoli Piceno, promotore del corto, e dove si sono girate la maggior parte delle scene.