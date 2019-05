CANNES 72 - Roma Lazio Film Commission al Marché du Film

16/05/2019, 16:50

Roma Lazio Film Commission sarŕ presente al 72° Festival di Cannes nell’ambito dell’Italian Pavilion, presso l’Hotel Majestic sulla Croisette, spazio dedicato alla promozione del settore cinema e audiovisivo italiano. Le attivitŕ di Roma Lazio Film Commission saranno dedicate alla promozione del Lazio, delle sue risorse e location.Lo spazio Italian Pavilion č realizzato daIstituto Luce Cinecittŕ in collaborazione con Anica e con il contributo di Direzione Generale Cinema, Ministero dello Sviluppo Economico, Ice ed Enit e vede come partnerAPA, Italian Short Film Center, CSC –Centro Sperimentale di Cinematografia,Doc/it, Festa del Cinema di Roma, Rome City of Film, Fondazione Ente dello Spettacolo, Giornate degli Autori, IFC Italian Film Commissions, Italy for Movies,Creative Europe Desk Media, MIA, SNGCI,SNCCI, UNEFA, CinecittŕNews, 8 ˝ , Eye Screen e DgciNews.