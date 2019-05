IN THE TRAP - Cinema di genere prodotto in Italia

13/05/2019, 15:01

Nato da unidea del regista Alessio Liguori e scritto da Daniele Cosci,un horror psicologico interamente realizzato negli studi della Latina Film Commission. La pellicola, girata in lingua inglese e destinata al mercato internazionale del cinema prodotta dalla Dreamworldmovies di Luigi De Filippis in co-produzione con la Mad Rocket Entertainment.Curato nei minimi particolari grazie al lavoro di produzione esecutiva affidato ad Alessandro Risuleo e Simone Bracci, oltre alle scenografie ideate da Miriam Judith Reichel e create dallart director Maurizio Carraro, il film intreccia i molteplici elementi puri dellhorror ad una sottile tensione psicologica.Il cast ha come protagonista Philip, interpretato dallattore inglese Jamie Paul, co-protagonista Sonya Cullingford presente nel cast di The Danish Girl e nel remake de La Mummia, al cui fianco c David Bailie, attore icona della serie Pirati dei Caraibi e presente anche ne Il Gladiatore di Ridley Scott. Tra gli altri interpreti anche lattrice italiana Miriam Galanti, Paola Bontempi e Robert Nairne.Philip, un solitario correttore di bozze, intrappolato nel suo appartamento, troppo spaventato per andarsene e ossessionato da una sconosciuta forza malvagia che lo ha tenuto prigioniero negli ultimi due anni. Un film che come dalla sinossi promette angoscia, inquietudine, apprensione e molte sorprese per gli appassionati di genere, senza tralasciare quei colpi di scena e una trama ricca di tensione emotiva che coinvolger sicuramente anche un pubblico pi vasto.IN THE TRAP stato affidato a True Colours come International Sales e verr presentato ai buyers durante ilnelledizione 2019 dell'imminente Festival di Cannes.