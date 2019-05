AFIC - Chiara Valenti Omero riconfermata Presidente dell’Associazione

Il consiglio direttivo AFIC 2019-2021



04/05/2019, 12:52

Chiara Valenti Omero, co-direttrice di ShorTS International Film Festival, è stata riconfermata per il terzo mandato consecutivo In qualità di Presidente dell’Associazione.Nominato il nuovo consiglio direttivo di AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema. Ieri, 3 maggio 2019, si sono svolte a Roma le nomine per il consiglio direttivo di AFIC - Associazione Festival Italiani di Cinema, che rimarrà in carica per il biennio 2019 - 2021. Chiara Valenti Omero, co-direttrice di ShorTS International Film Festival di Trieste, è stata riconfermata per il terzo mandato consecutivo in qualità di Presidente dell’Associazione.Eletto dagli associati, il nuovo consiglio direttivo dell'AFIC per il biennio 2019-2021 è composto da: Federico Pommier (Molise Cinema Film Festival), Chiara Valenti Omero (ShorTS International Film Festival), Joana Fresu De Azevedo (SediciCorto Film Festival), Giorgio Gosetti (Giornate degli Autori, Noir in Festival) e Pedro Armocida (Mostra Internazionale del Nuovo Cinema di Pesaro).", ha dichiarato la neo Presidente. "".Nata nel 2003,è un polo di aggregazione di quelle manifestazioni cinematografiche italiane che riconoscono l'importanza e il valore di far parte di un network informativo che sia anche luogo di scambio ed elaborazione progettuale. L’Associazione nasce per promuovere e far crescere le iniziative che hanno come scopo quello di migliorare la qualità artistica e l’efficacia comunicativa dei festival cinematografici italiani. Obiettivo di AFIC è quello di valorizzare e qualificare l’attività culturale e di studio dei soci dell’Associazione, ad oggi 67 festival di cinema italiani.