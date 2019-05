CAFFE' - Il 6 maggio su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

04/05/2019, 09:10

Attraverso il filo conduttore di un prodotto universale come il caffè, il racconto di tre storie di oggi, ambientate in tre parti del mondo molto lontane eppure vicine. È il film in prima visione Rai “”, di Cristiano Bortone in onda lunedì 6 maggio 2019 alle 22.10 su Rai5 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.In Belgio, Hamed, fuggito dall'Iraq alla ricerca di una vita migliore, è il proprietario di un piccolo banco dei pegni. Durante una manifestazione di protesta il suo negozio viene assaltato e un'antica caffettieria d'argento a cui era legato da generazioni viene rubata. L'uomo scopre l'identità del ladro e, andando contro la sua indole pacifica, cerca di farsi giustizia da solo, ma le cose non andranno come previsto. Il protagonista della storia italiana è Renzo, un giovane sommelier del caffè che lavora sottopagato in un bar di paese. Quando la sua fidanzata Gaia scopre di essere incinta, Renzo finisce per farsi coinvolgere in una rapina a una torrefazione che prenderà una piega inaspettata. Dall'altra parte del mondo, nel cuore della Cina, Fei è un giovane manager di successo che sta per sposarsi con la figlia del suo capo, un magnate dell'industria chimica. Tutto procede in modo perfetto, finché non gli viene chiesto di occuparsi di un grave incidente negli impianti dello Yunnan, regione dalla quale proviene Fei e patria della produzione del caffè. In un paesaggio straordinario una misteriosa artista lo costringerà a fare i conti con i valori della vita.Evento speciale alla tredicesima edizione delle “Giornate degli autori-Venice Days” (Venezia 2016). Con Ennio Fantastichini, Dario Aita, Miriam Dalmazio, Michael Schermi, Hichem Yacoubi.