BIF&ST 10 - "Rosa", una donna che riscopre la vita

Lunetta Savino "Rosa"



02/05/2019, 19:27

Stefano Amadio



Arriva a Bari il film diche ci racconta una storia di famiglia. Una moglie, un marito, una figlia in procinto di sposarsi e unaltra, la pi giovane, che ha perso la vita e che ha condizionato lesistenza della madre e a cascata quella degli altri membri.l, tra le mura domestiche a ripensare in ogni istante a quella perdita che le ha spezzato la vita, raggelando i rapporti con il marito ma anche con laltra figlia. Fino a quando qualcosa scatta. Un passo fuori dalle mura domestiche, in procinto di essere vendute perch ormai inutilmente grandi, il progressivo allontanamento del marito e la scoperta di unamicizia misteriosa della ragazza morta la spingono a riaprirsi verso la vita e a guardare oltre il ricordo e quel qualcosa che sarebbe potuto essere.una donna prima abbattuta poi luminosa, che non smarrisce laffetto e il ricordo ma che diventa capace di incamminarsi su una nuova strada., il marito, riesce a rimanere statico nella sua chiusura, trattenendo emozioni e sentimenti fin quasi alla fine. Anche, la figlia pi grande si ritaglia uno spazio interessante allontanandosi dai genitori pur senza lasciarli da soli." un film asciutto, dove la trama lascia tutto lo spazio ai personaggi e agli stati danimo, spesso suggeriti da una terra, ilche tra climi uggiosi e teste sulle spalle favorisce un racconto trattenuto, dove le cose rimangono dentro e i rapporti umani sono trattenuti ma sinceri.