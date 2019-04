PUGLIA - Tra set aperti e nuove produzioni

22/04/2019, 12:39

Sono ben cinque le produzioni cinematografiche che in questo periodo sono impegnate sul territorio pugliese con nuovi progetti filmici. Al ritorno in Puglia del regista Matteo Garrone per girare il suo, con protagonisti il premio Oscar Roberto Benigni (Geppetto), Gigi Proietti (Mangiafuoco), Rocco Papaleo e Massimo Ceccherini (Gatto e Volpe) e Matilde De Angelis (Fatina), sono in corso di riprese anche latteso nuovo film di Luca Medici, in arte Checco Zalone,di Danilo Caputo. In fase di riprese anche la serie tv Fratelli Caputo di Alessio Inturri, con Nino Frassica, e il cortometraggiodi Andrea Beluto." commenta il direttore generale di AFC- ". E Parente prosegue annunciando:".Alle produzioni impegnate in questo periodo sul territorio pugliese, presto se ne aggiungeranno tante altre. Regione Puglia, Assessorato alle Industrie Culturali e Turistiche e la Fondazione Apulia Film Commission, infatti, comunicano che sono stati resi pubblici gli esiti della valutazione dei progetti pervenuti entro il 15 dicembre 2018, relativi alla III sessione dellavviso pubblico Apulia Film Fund 2018/2020 emanato dal dirigente della Sezione Economia della Cultura Regione Puglia, titolare del POR Puglia 2014-2020 Asse prioritario III Competitivit delle piccole e medie imprese Azione 3.4 Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche, creative e dello spettacolo.Questi i numeri: tre registi e tre imprese di produzione pugliesi, ai quali si affiancano le 410 unit lavorative pugliesi su 759 lavoratori totali, impiegate sui set per 423 giorni lavorativi in Puglia su 537 giornate lavorative complessive.Delle 31 domande pervenute sono stati scelti 15 progetti filmici, alcuni dei quali hanno da poco terminato le riprese, altri tuttora in lavorazione o in procinto di iniziare le riprese nelle prossime settimane. Si tratta di 4 lungometraggi, 2 documentari, 1 serie tv e 8 cortometraggi con un finanziamento totale pari a 2.262.051,43 euro per un impatto preventivato sul territorio di oltre 5,5 milioni di euro.Le riprese delle 15 produzioni finanziate toccano buona parte del territorio regionale. Quattro sono i lungometraggi:(prodotto dalla pugliese Altre Storie Srl di Cesare Fragnelli) diretto dal pugliese Leo Muscato (298.950 euro),(Archimede Srl) di Matteo Garrone (267.500 euro);(La Sarraz Pictures Srl) di Gianluca e Massimiliano De Serio (210.758 euro);(DM Comunication Srl) di Luca Tornatore (178.980 euro). La serie tv(Palomar Spa) di Mauro Aragoni (1 milione di euro). I documentari finanziati sono due:(Ladoc Srl) di Matteo Parisini (15.500 euro);(Doclab Srl) di Jess Garcs Lambert (36.871 euro).Infine, gli otto cortometraggi finanziati:(produzione pugliese dellAssociazione Valle dellOfanto) diretta dai pugliesi di Giovanni Galantucci e Cosimo D. Damato (25.450 euro);(Power Creative Srls) di Nicola Ragone (40mila euro);" (Quasar Srl) di Lorenzo Nobile (20.477 euro);(Piroetta Srl) di Camilla Car (15.712 euro);(Zivago Film Srl) di Laura Sudiro (40mila euro);(produzione pugliese Pharos Film Company Srl) di Enrico Poli (36.140 euro);(Raganella Production Ditta Individuale) di Nour Gharbi (40mila euro);(Own Air Srl) di Aureliano Amadei (35.711 euro).La commissione tecnica di valutazione, in base al bando, costituita con formula mista: il dirigente della Sezione Economia della cultura, in qualit di presidente, un funzionario della medesima Sezione, e tre professionisti di alto profilo, Annamaria Gallone, regista, produttrice ed esperta della Commissione Europea, Simona Nobile, story editor, sceneggiatrice e consulente per la DG Cinema del MiBAC, per il Programma Media della Commissione Europea e per Eurimages, e Bruno Zambardino, docente di Economia e Organizzazione dello Spettacolo dellUniversit La Sapienza di Roma e consulente scientifico della DG Cinema del MiBAC presso gli organi dellUnione Europea.