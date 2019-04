THE KING OF PAPARAZZI - Conoscere Rino Barillari

20/04/2019, 08:00

Duccio Ricciardelli



Rino Barillari da sempre considerato il. Lo stesso Fellini che nella Dolce vita aveva inventato il nome di quellaffascinante e truffaldino sottogenere di reporter fotografo, lo aveva definitoIl film una coregia di, si tratta di un bel documentario sulla storia di Barillari ma anche un interessante affresco sulla societ e gli eventi del nostro paese dal dopo guerra in poi. Rino Barillari nasce in Calabria, fugge con un gruppo di amici a Roma alla ricerca di avventure e di fortuna, un giorno viene notato da uno scattino, uno dei fotografi di Piazza Fontana di Trevi che gli offrir un primo lavoro per fotografare i turisti americani nella Capitale. Da l a breve poi la carriera del Re dei Paparazzi esploder nel momento pi esaltante ed emozionante tra Via Veneto, Cinecitt, Fellini e La Dolce Vita di una Roma irripetibile.Rino lavora per strada, attende stars e bellone fuori dei locali, prende pugni, gli spaccano la macchina fotografica 70 volte, prende una coltellata e in 58 anni di carriera finisce 162 volte al pronto soccorso per le reazioni negative dei suoi inconsapevoli soggetti dello star sistem. Il documentario vede la presenza di molti testimoni e amanti di quel periodo, come Carlo Verdone, Walter Veltroni, Bruno Vespa, Enrico Lucherini, Giuliano Montaldo, Valerio Caprara e molti altri ancora. Seguiamo pian piano la progressiva perdita del potere fascinatorio della Roma della Dolce Vita e linsorgere di epoche pi buie e conflittuali come gli Anni di Piombo e dellimpegno politico pi duro.Barillari segue di conseguenza la scia dei tempi, si trova un lavoro in redazione di cronaca nera e giudiziaria e segue i vari eventi della capitale. Dal rapimento di Paul Getty III , alla morte di Pasolini, fino allattentato a Giovanni Paolo II, Barillari sempre presente nella storia dellItalia con i suoi scatti ed il suo sguardo senza fronzoli sulla realt. The King of Paparazzi un documentario ben diretto, con un montaggio molto efficace, sorretto da interviste a personaggi che sono stati protagonisti di un epoca doro per il costume italiano. Molto interessante anche per la mescolanza di materiale di archivio, paparazzate inedite e spezzoni di cinegiornali molto rari. Toccante lultima scena del film in cui Barillari esce dallo studio con la macchina fotografica al collo percorrendo una Via Veneto triste e vuota.La Dolce Vita finita, ormai i locali e i ristoranti di Via Veneto versano in una condizione di abbandono e di decadenza. La frase finale forte e triste allo stesso tempo. Barillari si appoggia ad una vetrina e con la sua faccia da cinema di altri tempi guarda in camera e dice: Finish, finita. Quellepoca e quel cinema oggi non esistono pi.