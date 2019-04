LE VOCI DELL'INCHIESTA 12 - Il bilancio finale e i vincitori

15/04/2019, 14:27

S conclusa ieri, domenica 15 aprile, la XII edizione diche tra ospiti, proiezioni in anteprima e incontri ha registrato il tutto esaurito tutti i giorni, non solo negli spettacoli serali, ma anche nelle fasce pomeridiane, solitamente meno partecipate. Un segno importante, quello di questanno, che mette in luce come sempre di pi il festival di Cinemazero sia apprezzato non solo localmente, ma sia riconosciuto come uno degli eventi pi importanti a livello nazionale.Calato il sipario sulle 5 giornate di festival il bilanci pi che positivo. Oltre a i gi annunciati sold out, cifra caratteristica di questa edizione, sono stati pi di 7000 gli spettatori che quotidianamente riempivano la Sala Grande. Tra loro quasi cento abbonati e il cui il 30% di giovani under 25, segno forte che il festival capace di parlare a un pubblico trasversale.Un successo reso possibile anche grazie al sostegno della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, del comune di Pordenone Assessorato alla Cultura, ARPA LaREA Friuli Venezia Giulia e degli sponsor che hanno condiviso i valori del festival, come Cooperativa Itaca e Servizi CGN. Molte le collaborazioni di questanno, tra cui lAssociazione il Capitello, AVI Associazione Videoteche e Mediateche Italiane, Coop Alleanza 3.0, Egon SRL, Circolo della Stampa, LOrdine dei giornalisti, e lassessorato alle Pari Opportunit, solo per citarne alcuni.Il, composta da Luca Bigazzi, direttore della fotografia, Valentina Pedicini, regista e Federico Rossin, storico e critico del cinema andato allunanimit a "". Il documentario, firmato da Simon Lereng Wilmont, una lezione sul presente, un messaggio per le nuove generazioni, capaci di poter cambiare il nostro futuro. Sul grande schermo la storia di Oleg, bambino ucraino di soli 10 anni che vive quotidianamente una guerra dimenticata dai pi, ma viva sulla sua pelle. A colpirci spiega la giuria stata la bellezza di questo film, che parla di un conflitto attraverso gli occhi di un bambino, senza facili patetismi. Nella vicenda del piccolo Oleg racchiusa una storia universale, una storia capace di parlare al cuore di tutti.Il, invece, andato a "", di Markus Imhoff, unindagine fondamentale su come vengono trattati oggi profughi e migranti nel Mar Mediterraneo, ricordando - anche personalmente - quanto la storia si ripeta. Se difendiamo i nostri valori con crudelt ha ribadito il regista, vincitore dellorso dargento a Berlino, ritirando il premio abbiamo gi perso.Un film importante per lItalia di oggi che ricorda la nostra recente storia di migranti e ci spinge allaccoglienza.Il riconoscimento di ieri sera apre la strada al documentario, che da ora comincer a essere proiettato nei cinema dItalia. Torner nuovamente anche a Cinemazero, per farlo vivere pi a lungo e perch il pubblico in questi giorni e con questa premiazione ha dimostrato di voler essere partecipe di una nuova forma di comprensione e accoglienza.Novit di questanno il, composto da una giuria di giovanissimi: tra loro i Cinemazero Yong Club, gli studenti del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo e numerosi studenti provenienti da tutta Italia. A consegnare il riconoscimento a "" di Erick Stoll e Chase Whiteside i Ragazzi del Cinema America. Abbiamo voluto premiare questa la motivazione del premio un film che pur partendo da una storia estremamente intima, riesce a essere universale e a parlare a tutti, giovani compresi.