LEONARDO DA VINCI - Celebrato dal cinema

Essere Leonardo Da Vinci



03/04/2019, 17:31

Il film "", prodotto da Sky Arte e Progetto Immagine, diretto da Jesus Garces Lambert, celebrer il Cinquecentenario della scomparsa di, che ricorre nel 2019, festeggiato in tutto il mondo con esposizioni, simposi, eventi culturali.Anche il cinema e le produzioni per il piccolo e grande schermo celebrano il genio del grande, come nel caso del film "" (titolo originale "") interpretato dache dopo l'anteprima mondiale lo scorso 17 febbraio, al Los Angeles Italia Festival, atteso nelle sale ad aprile e in visione nel canale Sky.Una produzione di "avvicinamento" alle celebrazioni leonardiane, tra le tante realizzate nel mondo, stata nel 2017 un'esperienza toscana relativa al videogioco, un puzzle-game che porta il giocatore nella Firenze del Rinascimento. Il videogioco, raggiungibile al link http://www.thehouseofdavinci.com/ , si svolge in immaginari interni, tra passaggi segreti e iconici marchingegni: il giocatore deve scoprire la verit sulla scomparsa di Leonardo. Il videogioco una vocazione sempre pi forte in Toscana e oggi sempre pi al centro delle politiche regionali dedicate allo sviluppo dell'audiovisivo.Nei primi mesi del 2019, molte produzioni di documentari internazionali sono state ospitate in Toscana, con la collaborazione di Toscana Film Commission, nei principali luoghi sacri e palazzi storici che hanno interessato la vita di Leonardo Da Vinci come il Duomo, Santa Maria Novella, San Miniato al Monte, insieme agli Uffizi, Palazzo Vecchio, il Bargello, Palazzo Medici Riccardi, Orsanmichele, solo per citare i principali.Ancora una volta le immagini dei film faranno conoscere e amare sempre di pi la Toscana in tutto il mondo e si torner a parlare di cineturismo, di visitatori attratti nelle location toscane grazie a produzioni internazionali che raccontano di una delle pi importati pagine della storia dell'arte e della scienza del Rinascimento.Tra le citate produzioni che hanno girato in Toscana gli scorsi mesi, da segnalare, "", documentario diretto da Sandra Paugam e prodotto dalle societ francesi ZED e ARTE France, in collaborazione il Louvre - il museo parigino che dedicher a Leonardo una grande mostra il prossimo ottobre - incentrato su Leonardo pittore; "", documentario che andr in onda su Rai Storia a maggio, in due puntate, che va ad indagare l'opera di Da Vinci, mettendone in rilievo anche gli aspetti pi curiosi e insoliti, che contraddistinguono la sua genialit; la produzione francese "", documentario prodotto da Camera Lucida Productions, per il network Histoire, quella spagnola del documentario "" (Volcan Producciones per Discovery Channel Spain) e il documentario su Leonardo prodotto dalla nota rete televisiva brasiliana Globo Tv, la cui audience copre buona parte del bacino sudamericano; la docufiction, stavolta girata quasi interamente a New York, oltre che in Toscana, diretta e interpretata da Massimiliano Finazzer Flory, con il patrocinio del Comitato Nazionale per le celebrazioni leonardiane e la collaborazione di Raicinema, "", che si aggiudicata importanti riconoscimenti ai Festival internazionali (al Top Shorts Film Festival, New York Film Awards e Los Angeles Film Awards) e che sar distribuita in 23 Paesi, tra cui Cina e lIndia, mentre in Italia uscir nelle sale d'essai a maggio, in collaborazione con la Fice (Federazione Italiana Cinema D'essai).Da segnalare inoltre che, in occasione della nuova edizione del Festival del Viaggio di Firenze, il direttore Alessandro Agostinelli, realizzer tra aprile e maggio il video-racconto di un viaggio immaginario, composto da 10 tappe, che parte da Vinci per arrivare ad Amboise in Francia. Il viaggio si svolger per vie statali e ospiter alcuni personaggi che risponderanno in 10 giorni a 10 domande su Leonardo da Vinci: tra questi Philippe Daverio, Franco Cardini, Guido Tonelli, Bernard Vanel e Eike Schmidt.Tra le pi importanti produzioni che celebrano Leonardo, anche la serie tv d'animazione "", che si rivolge al pubblico dei pi piccoli, Si tratta di 52 episodi da 13 luno, per la regia di Sergio Manfio, prodotta da Gruppo Alcuni con Rai Ragazzi, la tedesca ARD/HR, Cosmos Maya (India/Singapore) e la francese All Rights Enterteinment: uno spin-off del film d'animazione dello stesso regista, "". Ad essere raccontate sono le avventure del giovane Leonardo da Vinci e dei suoi amici Lisa e Lollo, nel 1467 a Firenze. Leo vive mille avventure con i suoi amici e trascorre il tempo libero inventando marchingegni, iperbolici, fantastici, alcuni utili, altri soltanto di pura fantasia. Gli episodi andranno in onda allinterno delle reti di Rai Ragazzi a partire dallautunno 2019. La serie uscir in contemporanea in Germania su KiKa (Der KinderCanal, la rete per i ragazzi della televisione pubblica tedesca) e nelle Tv per ragazzi dei Paesi dove il lungometraggio di Manfio ha gi ottenuto uno straordinario successo.