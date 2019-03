ALPI GIULIE CINEMA 29 - I premi

30/03/2019, 08:05

E giunta a conclusione la 29esima edizione della rassegna cinematografica dedicata alla montagna, organizzata dallAssociazione Culturale Monte Analogo, in collaborazione con Arci Servizio Civile.Sette giornate, 23 produzioni (Italia, USA, Canada, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Belgio, Finlandia), vari ospiti, 2 premi in sintesi la straordinaria e originale offerta di emozioni proposta in questa edizione che, come sempre, si chiusa con il Premio Alpi Giulie Cinema la Scabiosa Trenta, riservato alle produzioni cinematografiche di autori originari delle regioni alpine del Friuli Venezia Giulia, Slovenia e Carinzia dedicata alla montagna.Gioved 28 marzo 2019, con una maratona cinematografica dalle ore 18.00 alle 23.00, sono state proposte sei produzioni provenienti dalla nostra Regione e dalla Slovenia scelte dalla giuria, formata questanno dai presidenti del CAI Societ Alpina delle Giulie, CAI XXX Ottobre e SPDT.Il nome del premiorichiama il fiore alpino immaginario cercato per una vita dal grande pioniere delle Alpi Giulie, Julius Kugy. Un artista scelto nellambito regionale interpreta questo fiore che costituisce il principale riconoscimento del concorso.Per celebrare la venticinquesima edizione del, stato deciso questanno di affidare la realizzazione del trofeo non ad un artista regionale gi affermato, come avvenuto nelle 24 edizioni precedenti, bens ai possibili artisti del futuro. Questanno, infatti, sono stati i giovani allievi del Liceo artistico Max Fabiani di Gorizia, con laiuto degli insegnanti dei corsi di pittura e moda e design, ad occuparsi del premio.che allunanimit la giuria ha assegnato al film "" (regia: Franco Longo) con la seguente motivazione:Ilinvece andato a "" (regia: Jernej Bufon) perchsono arrivate a) e a "" ("").2019 si trasferisce adesso in altre localit della regione: Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Muggia e in alcune comunit degli italiani in Slovenia e Croazia.2019 organizzata da Monte Analogo in collaborazione con Arci Servizio Civile, CAI Societ Alpina delle Giulie, Commissione Grotte Eugenio Boegan, CAI XXX Ottobre, SPDT, Corsari delle Giulie, Mano Aperta, Metropolis e con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune di Trieste.