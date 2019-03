CARTOONS ON THE BAY - Presentata l'edizione 2019

26/03/2019, 18:59

Torino per il terzo anno la casa di, il festival internazionale della televisione per ragazzi e dellanimazione cross-mediale, promosso da Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con la Film Commission Torino Piemonte, la FIP e la Regione Piemonte. Un connubio che ha portato splendidi frutti, viste le due fortunatissime edizioni che hanno preceduto questa numero ventitre.Ancora sotto la Mole, dove si appoggia la donna del futuro disegnata da Maurizio Manzieri, uno dei pi importanti illustratori di fantascienza e fantastico del panorama internazionale. E il fantastico nellanimazione proprio il tema dellanno, edizione che celebra quei mondi, futuri, alternativi, distopici, multidimensionali, fiabeschi, che hanno fatto sognare generazioni di lettori, giocatori, spettatori. Tutti quanti si troveranno a Torino, ancora una volta nella cornice davvero unica di Palazzo Carignano, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano,, per vivere nuove avventure in mondi fantastici e incontrare molti artisti che questi mondi li hanno creati.A partire da, uno dei maestri dellanimazione indipendente, che con i suoi lavori ha influenzato almeno un paio di generazioni di giovani animatori. Ritirer il Pulcinella Career Award dalle mani del direttore artistico Roberto Genovesi, che spegne questanno dieci candeline alla guida di Cartoons on the Bay. Era il 2009 quando a Rapallo dichiar aperta la sua prima edizione. Dieci anni che hanno visto passare, tra la Liguria, Venezia e Torino, tanti grandi nomi dellanimazione, dei videogiochi e del crossmediale, da Don Bluth a Sylvia Anderson, da Yoshiyuki Tomino a Carlos Saldanha, passando per Annette Tison e Talus Taylor, Mordillo e Bruno Bozzetto.Una tradizione che si rinnova questanno, con Plympton e con, che ricever il Pulcinella alla Carriera, con dicitura rigorosamente italiana per lanimatore, regista, illustratore, artista francese, che incant il mondo nel 1998 con il suo primo lungometraggio,. E da allora non ha pi smesso. Ripercorreremo durante il festival parte della sua carriera con alcuni dei suoi lungometraggi. Pi uno. Nuovissimo e bellissimo.Tutto questo mentre come sempre le giurie ufficiali dei concorsi di Cartoons on the Bay decreteranno i vincitori dei Pulcinella Award 2019, scelti tra le opere selezionate tra oltre cinquecento produzioni internazionali, provenienti da ogni parte del mondo.Competizione, ma anche anteprime. Una proprio il nuovo film di Michel Ocelot, il bellissimo, in collaborazione con Movies Inspired e BIM. E ancora dalla Francia, facciamo un salto nel futuro con, in collaborazione con Notorious Pictures.Va alla Marvel Animation il premio di studio dellanno. La divisione televisiva della factory del compianto Stan Lee presenter una selezione delle sue serie animate per il piccolo schermo, con protagonisti i supereroi che da oramai un decennio dominano il box office cinematografico mondiale.Appuntamento fisso quello con il Pitch Me!, il concorso dedicato ai giovani che hanno unidea nel cassetto con il sogno di farla diventare realt. Anche questanno una giuria di esperti chiamata a giudicare queste future opere danimazione e cross-mediali.E come ogni anno Cartoons on the Bay presenta un ricco programma anche per le scuole, con oltre 1300 studenti di Torino e provincia che verranno coinvolti nelle mattinate del Cinema Ambrosio.