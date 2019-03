CORTINAMETRAGGIO - Ultimi giorni del festival

Valentina Lodovini in "Anna"



A Cortinametraggio ultimo giorno di concorso con l'arrivo degli ultimi ospiti. Martina Colombari e Fabrizio Corallo che presenter il suo doc. Sono Gassman! Vittorio Re della Commedia che ha vinto di recente il Nastro dArgento come Miglior documentario per la sezione Spettacolo.Dalle 10.00 alle 17.00 al Grand Hotel Savoia secondo appuntamento con Daniele Luchetti e il suo workshop di recitazione e regia Dirigere gli attori in collaborazione con il CSC. Utilizzando una selezione di scene proposte dai partecipanti stessi, Daniele Luchetti lavorer con gli attori e i registi, suggerendo diverse soluzioni interpretative al fine di raggiungere una performance originale, coerente con il personaggio e che metta in evidenza le qualit dell'attore coinvolto.Tanti gli eventi speciali della giornata. Alle 10.00 al Grand Hotel Savoia in Sala Dolomia il workshop sul Branded Entertainment Come Nuova Leva di Comunicazione Strategica in collaborazione con Rai Pubblicit dedicato e aperto alle aziende e moderato dallavvocato Valentina Noce vicepresidente del Teatro Stabile del Veneto. Il workshop affiancher la vetrina dedicata al Branded Entertainment, un nuovo tipo di comunicazione pubblicitaria.Tra gli appuntamenti da non perdere il live painting con lartista Endless che venerd 22 alle ore 16.00 realizzer, insieme agli studenti dellIstituto Omnicimprensivo Val Boite/Liceo Artistico di Cortina, un murales che rimarr ad abbellirela citt anche dopo il Festival. Levento in collaborazione con la Galleria Contemporary & Co. Ci sar spazio anche per la magia con Walter Di Francesco, uno dei pi sorprendenti mentalisti italiani, che incontrer il gusto del vino Farecantine e della birra Theresianer.Ultima giornata di concorso per le sezioni di Cortinametraggio a partire dalle 18.30 al Cinema Eden. In Walter Treppiedi di Elena Bouryka viene presentata la giornata tipo nellautomobile di un manager di talenti che lavora con comparse, attrici e prostitute la cui guardia del corpo un Rottweiler sempre malato. Nel cast Vittorio Ciorcalo, Stefania Visconti, Sara Deghdak, Francesco Russo, Franca Codispoti. In Anna di Federica DIgnoti protagonista Valentina Lodovini che dopo anni di silenzio, decide di svelare ad uno psicologo, Pietro De Silva, la storia di un amore che lei definisce incondizionato. Una commedia dai risvolti sociali Risorse umane di Giovanni Conte in cui durante un colloquio di lavoro, una giovane esaminatrice deve decidere chi assumere tra due candidati facendo crescere la tensione fra i due. Nel cast Rossella Caggia, Alessandro Lui e Luca Staiano. Non manca la fantapolitica con Il grande presidente di Giovanni Basso, che concorre anche per i Corti in Sala: all'alba delle ultime elezioni politiche, in una riunione di famiglia due fratelli gemelli, Primo e Adamo, affrontano il segreto che lega il loro destino al futuro del paese. Per i Videoclip Underground proiettati tre videoclip. Goodbye Goodbye dei Canova tratto dall'album in uscita a marzo. La band, capitanata dal frontman Matteo Forbici, dedica il brano a Londra, una canzone d'amore e odio nei confronti di una citt che sembra aver perso il suo spirito, la sua anima. Il video diretto da Lorenzo Silvestri. Il movimento ripetuto e lo zoom a schiaffo allinizio del video sono la cornice esteriore di unastrazione dei gesti: lultimo sguardo, voltarsi prima di scomparire, lirriducibilit di un addio. Al centro Chabeli Sastre Gonzalez Di Baby immersa in un paesaggio urbano, tra tunnel e corridoi di un tempo sospeso. Giorni buoni di Dimartino il nuovo singolo che ha anticipato l'album Afrodite uscito il 25 gennaio 2019 diretto da Zavvo Nicolosi (del collettivo di produzione Ground's Oranges). A met febbraio parte da Palermo lAfrodite Tour 2019 che vedr Dimartino live nei principali club italiani. Protagonisti del video sono gli attori Corrado Fortuna (gi al lavoro con registi come Virz, Tornatore e Allen) e Shary Taddei, coniugi anche nella vita, che raccontano per immagini una storia damore dallatmosfera sospesa e dai contorni horror giocando di rimandi e citazioni cinematografiche. Ultima Botta a Parigi di MSS KETA, il cui video diretto da Simone Rovellini, il regalo di Natale di MSS KETA ai suoi fan. Si tratta del sesto e ultimo video estratto dallalbum Una vita in capslock. Ambientato negli eleganti interni di un lussuoso hotel, Ultima botta a Parigi un dramma in bianco e nero che diventa metafora di un tormentato viaggio interiore, con un inaspettato punto di luce alla fine del tunnel. Per i Videoclip Mainstream Martelli del cantautore romano Flavio Pardini, artisticamente conosciuto come Gazzelle diretto da Daniel Bedusa, La canzone inclusa nellalbum Megasuperbattito. Nel video amore, affetto ed amicizia si intrecciano nel complicato rapporto tra due ragazzi e una ragazza, come in un moderno Jules & Jim.Presentati uno dietro l'altro i Corti in Sala novit di quest'anno in partnership con Vision Distribution della durata di non pi di 5 minuti. In I-Occupy di Lorenzo Lodovichi una manifestazione politica in atto. a un certo punto una molotov viene gettata contro i poliziotti. si accende lo scontro. camilla aiuta un ferito tra i manifestanti, sale sullambulanza, attraversa la folla e scappa immediatamente dal veicolo in corsa per ritrovarsi di fronte a un misterioso palazzo. Be Ready di The Blink Fish creato come celebrazione della Milano Fashion Week 2018 segue la modella ucraina Nastya Timos, determinata ad essere in ottima forma per limminente settimana della moda. In Tutta colpa di Rocky di Yassen Genadiev il sedile sostitutivo dellauto di Samuele nasconde un segreto misterioso che metter in discussione le sue certezze e soprattutto la sua relazione con Laura. Al centro di It's Political di Eleonora Mozzi il rapporto conflittuale fra Cornelia e Ludovica, madre e figlia, che stanno vivendo un periodo in cui si fa sempre pi sentire lesigenza dellemancipazione di Ludovica e una resistenza materna mischiata ad una sorta di rivalit femminile fra due personalit entrambe forti e determinate. In No Filters di Sarah Tognazzi, ospite del Festival, e Laura Borgio Sandra una tipica influencer - giovane, bella e instagram savvy e ci mostra la sua giornata ricca di piacevoli (e a volte irritanti) clich, ma non sempre tutto come appare, in particolare sui social.Prima del doc. di Fabrizio Corallo Sono Gassman! Vittorio Re della Commedia a chiudere la giornata il corto di Cosimo Alem Si sospetta il movente passionale con l'aggravante dei futili motivi, presentato alla Settimana della Critica della 75 Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e girato in un unico piano sequenza con protagoniste tra le altre Irene Ferri e Pilar Fogliati, ospiti di Cortinametraggio. L'imbruttito in casa diretto da Federico Marisio per Google Nest chiude la vetrina dei Branded Entertainment: una breve storia che racconta stereotipi, abitudini e tic del Milanese Imbruttito e Il Nano (suo figlio) dentro le quattro mura di casa. rapporti con il vicinato, manie personali, dialoghi al limite del reale con il Nano e un finale a sorpresa. il tutto supportato dalla tecnologia Google Nest.