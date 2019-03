DIEC - IL MIRACOLO DI ILLEGIO - Dal 25 aprile al cinema

19/03/2019, 09:19

Arriva nelle sale cinematografiche il 15 aprile 2019 il docufilm evento "" di Thomas Turolo, distribuito da Ismaele Film e prodotto da Red On Productions, con ladesione di Film Commission FVG, Regione Friuli Venezia Giulia e Fondo per lAudiovisivo FVG.il 20 marzo viene presentato in anteprima assoluta in Filmoteca Vaticana a Palazzo San Carlo (Stato della Città del Vaticano), per linteresse che suscitano il caso pastorale di Illegio ed il film stesso, oggetto di speciale attenzione anche da parte della Conferenza Episcopale Italiana. Il 21 marzo 2019 viene presentato in seconda anteprima presso il Senato della Repubblica Italiana, in Sala Koch a Palazzo Madama, attestando così che l'opera filmica documenta il valore esemplare di promozione dell'arte e della cultura, del territorio e della realt̀ sociale che Illegio rappresenta.Il documentario racconta la singolare storia di Illegio, un piccolo borgo della Carnia che per volont dei due parroci (Don Alessio e Don Angelo) una volta lanno apre le sue porte al mondo con una mostra di dipinti e sculture provenienti da tutta Europa. Illegio, un luogo in cui il tempo della natura sembra scandire la vita dei suoi abitanti, ha subto nel Novecento una forte emigrazione lavorativa che ha impoverito tutta la montagna. Liniziativa dei due parroci invece la forza dellacqua che scava la roccia: da pi di dieci anni, Don Alessio e Don Angelo coinvolgono tutti gli abitanti del borgo nella realizzazione della mostra.