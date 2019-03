CORTINAMETRAGGIO - I Corti di martedi' 19

Fatou Mbemgue in "La Gita" di Salvatore Allocca



19/03/2019, 18:00

Caterina Sabato



La difficile situazione di Magalie, 14enne napoletana figlia di immigrati del Senegal. Vista sempre come una straniera, la ragazza deve affrontare anche i problemi comuni a tutti gli adolescenti: come la cotta per un compagno di classe. Una storia che racconta la bellezza dellabbattimento di ogni distanza , della purezza dei sentimenti.Gianluca Monti uno squattrinato attore quarantenne ma la sua fedina penale troppo pulita per sfondare. Sagace e ironica critica al mondo del cinema e dei provini in cui, a volte, i trascorsi personali contano pi del talento.Lucida e spiazzante confessione di un uomo disperato e assetato di vendetta a un misericordioso prete. Nel buio di un confessionale la verit emerge piano piano e ha limpatto doloroso di un lama nello stomaco." -Francesca uninterprete che collabora per la polizia. Le intercettazioni che ascolta, per, rivelano dei segreti che la inquietano. Angosciante thriller impregnato di magia voodoo e credenze popolari in cui le leggi terrene non possono niente contro quelle soprannaturali.