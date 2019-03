CATANIA FILM FESTIVAL 8 - Premio alla carriera a Pupi Avati

Gold Elephant World - Catania Film Festival



14/03/2019, 16:30

Dopo il successo delledizione passata, iltorna a Catania dal mercoled 3 aprile al sabato 6 aprile 2019 al Cine Teatro Odeon e Palace Catania, con una nuova serie di appuntamenti incentrati sul cinema italiano ed europeo indipendente.Ospite donore il regista, che nellincontro del 5 aprile alle ore 9.30 al Cine Teatro Odeon con i direttori artistici Emanuele Rauco, Laura Luchetti e Cateno Piazza racconta la sua grande carriera.un prolifico scrittore, regista e sceneggiatore italiano, le cui pellicole hanno attraversato senza interruzioni il cinema nostrano, dagli anni Settanta ai nostri giorni: un autore che si cimentato in numerosi generi cinematografici, dall'horror (La casa dalle finestre che ridono, Il nascondiglio), alla commedia (La cena per farli conoscere, Gli amici del Bar Margherita), al dramma (Una sconfinata giovinezza, Il pap di Giovanna), offrendo sempre una sua preziosa e personale chiave di lettura.Il Festival vuole essere un punto di riferimento per la divulgazione del cinema indipendente in lingua originale, ponendo uno sguardo ai giovani registi italiani ed europei.Ilorganizzato da Daniele Urciuolo, presidente dellAssociazione Alfiere Production, in collaborazione con numerose associazioni culturali del territorio e con il patrocinio della Sensi Contemporanei, Agenzia per la Coesione Territoriale, Ministero dei Beni e delle Attivit Culturali e del Turismo MIBACT Direzione Generale per il Cinema, Regione Siciliana Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo Ufficio Speciale per il Cinema e lAudiovisivo, Sicilia Film Commission e Regione Siciliana, Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e del Comune di Catania.