ED E' SUBITO SERA - Proiezioni alla Camera dei Deputati ed al Cinema Modernissimo di Napoli

Mercoled 13 marzo 2019, alle ore 10, presso la Nuova Aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati (Roma, via Campo Marzio 78), sar proiettato in anteprima nazionale il film "" (regia di Claudio Insegno), dedicato avittima innocente della criminalit, ucciso il 6 dicembre 2004 a Casavatore nel pieno della prima faida di camorra dell'area nord di Napoli.Il film sostenuto dalla Fondazione Polis della Regione Campania e dal Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalit.Dopo la proiezione si svolger un dibattito alla presenza degli studenti dell'Istituto De Curtis di Casavatore. Interverranno il presidente della Fondazione Polis Don Tonino Palmese, il presidente del Comitato Scientifico della stessa Fondazione Enrica Amaturo, il presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalit Alfredo Avella, il regista del film Claudio Insegno e il parlamentare Paolo Siani. L'incontro sar moderato da Geppino Fiorenza.Lo stesso film sar presentato a Napoli venerd 15 marzo alle ore 12 presso il Cinema Modernissimo, in via Cisterna dell'Olio.Il film dedicato alla storia di, il 26enne ucciso il 6 dicembre 2004 a Casavatore nel pieno della prima faida di camorra dell'area nord di Napoli, e vuole accendere i riflettori sui temi delle vittime innocenti della criminalit. Sullo sfondo di una piccola piazza di spaccio alle falde del Vesuvio si incrociano i sogni e le speranze di tre famiglie di diversa estrazione sociale, quella di Dario (Gianluca Di Gennaro), onesta e laboriosa, che vuole rinnovare i saloni della scuola guida di loro propriet, quella del Magistrato de Martino (Franco Nero) che vorrebbe estirpare il cancro della camorra e mettere fine alla faida tra i clan di don Tonino e del Talebano e quella del Muccuso (Paco De Rosa), un codardo boss in ascesa. E talvolta basta un niente, una piccola modifica allo scenario ed i sogni e le speranze vengono spazzati via.