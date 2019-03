L'AMANTE GUERRIERO - Il 12 marzo su Rai Storia

11/03/2019, 16:22

una delle figure di maggior rilievo della vita artistica, politica e militare italiana, oltrech sociale e mondana, negli anni a cavallo tra la fine dell800 e i primi decenni del 900. A Gabriele DAnnunzio, in occasione dellanniversario di nascita, il 12 marzo 1863, Rai Cultura dedica il documentario, di Giordano Bruno Guerri, Paola Veneto, Anna Villari, con la regia Federico Cataldi, in onda marted 12 marzo 2019 alle 21.45 su Rai Storia.Il Vate incarn perfettamente lo spirito del suo tempo: anni protesi verso il futuro, il progresso e il benessere, ma anche anni tumultuosi, durante i quali le tragiche vicende della storia si alternano al progresso sociale e allo sviluppo tecnologico. Il documentario parte dal Vittoriale, la cittadella monumentale costruita su un colle che domina il lago di Garda e che conserva le testimonianze del vivere inimitabile di Gabriele DAnnunzio. La casa del Poeta, lArchivio, il Parco, lanfiteatro, il Mausoleo, sono i luoghi da cui Giordano Bruno Guerri, Presidente della Fondazione Vittoriale degli Italiani, introduce alla storia del DAnnunzio segreto. Una narrazione ricca di informazioni che, attraverso una serie di capitoli, abbraccia lintera, avventurosa vita dellamante guerriero, dal suo rapporto con larte e con le donne, dalla sua attivit politica e dalle sue imprese militari, fino al rapporto con Mussolini che lo ammira e lo teme al tempo stesso e che forse, anche per poterlo tenere sotto controllo, gli offre il Vittoriale come ultima dimora, il luogo dove passare gli ultimi anni della sua vita. Nellatto di donazione del Vittoriale agli Italiani si legge forse la migliore descrizione del complesso museale:Il documentario arricchito dalle testimonianze di Giuseppe Ferroni, storico della letteratura; Emilio Gentile, storico contemporaneista; Claudia Salaris, storica dell'arte italiana, studiosa di storia delle avanguardie e del Futurismo.