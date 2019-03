GARGANTA - Dal 1 aprile online la prima Web Serie sulla ristorazione

Garganta



Dal primo aprile 2019, partir la prima web serie italiana sulla ristorazione diretta dal regista Modestino Di Nenna, dal titolo Garganta. Otto puntate di puro divertimento con tantissimi colpi di scena e momenti esilaranti.La storia narra di un ristoratore, Danilo Pogg, che attraverso i suoi pittoreschi collaboratori cercher di lanciare il brand della sua azienda in tutto il mondo. Limprenditore, per tentare di raggiungere lambizioso traguardo, assume lo chef stellato Arturo Rag (interpretato dal comico napoletano Antonio Fiorillo) che con i suoi piatti particolari come la pentolaccia allo scoglio delizier il palato dei clienti. Nella serie vi anche la partecipazione straordinaria di Francesco Paolantoni che dovr giudicare la cucina e il servizio di Garganta. Rag sveler allo staff che, ad infiltrarsi tra i clienti, ci sar un Giornalista di una rivista gastronomica internazionale che dovr recensire il ristorante. Non mancheranno clienti e dipendenti strani, difatti da Garganta ogni giorno ci sar un personaggio scomodo che roviner lesistenza al proprietario Danilo Pogg. La prima puntata metter in evidenza le pecche e le qualit dei dipendenti del ristorante pi divertente al mondo come: Susina la donna delle pulizie, pettegola, che interviene nei momenti meno opportuni, Tanuzzo il catastrofico nipote di Danilo Pogg che rovina limmagine dellazienda, ma ci sar anche Enzo il Metre che dar un tocco di eleganza e Roberto il cassiere che far quadrare i conti del ristorante. A supportare Arturo Rag ci sar laiuto chef Arnaldo e la bellissima moglie (si fa per dire) Clelia. Un ospite importante prenoter un tavolo per due da Garganta, infatti, nella prima puntata, a cena ci sar lambasciatore americano e il suo cerimoniere.Lidea di questa produzione nasce dagli imprenditori Danilo Battista e Rossella De Falco che lanceranno sul mercato del web una vera e propria novit. Vi aspettiamo dal primo aprile 2019 con la prima puntata di Garganta (Pagina YouTube GargantaWeb Serie).