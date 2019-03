IO NEL PENSIER MI FINGO - La nuova esperienza immersiva di Casa Leopardi

La proiezione immersiva a Casa Leopardi



Brand culturale marchigiano pi conosciuto al mondo, icona indiscussa della letteratura italiana. Giacomo Leopardi ora diventa anche protagonista di un percorso multimediale. Verr infatti presentato alla stampa l8 marzo, un luogo fisico in cui poter conoscere con lausilio di tecnologie immersive, aspetti inediti del poeta recanatese. Il tutto sar allestito nelle antiche scuderie palazzo Leopardi e sar occasione di apprendimento con metodi e tecnologie di ultima generazione.Giacomo Leopardi afferma il Magnifico Rettore dellUniversit di Macerata prof. Francesco Adornato - , dopo Dante Alighieri, il poeta pi noto della tradizione letteraria italiana, studiato nelle Universit di tutto il mondo. La sua opera riveste in maniera evidente e riconoscibile una forte funzione identitaria nel contesto culturale e sociale delle Marche. Grazie al connubio tra sapere umanistico e nuove tecnologie, tra ateneo e imprese innovative, studiosi e professionisti, reso possibile dal nostro spin off PlayMarche, siamo in grado di offrire un ulteriore importante strumento di qualificazione e promozione territoriale.Linstallazione stata pensata come un ambiente immersivo che rimanda alla vita ed alla casa di Giacomo grazie ad una base scenografica caratterizzata da un continuo modificarsi dellambiente attraverso immagini e proiezioni in videomapping spiega Michele Spagnuolo, Amministratore delegato di PlayMarche srl Spinoff dellUniversit di Macerata. La narrazione dellevento continua Spagnuolo- focalizzata sul rapporto tra il Poeta e gli ambienti del palazzo in cui si svolta la sua infanzia e giovinezza, ed in particolare con riferimento alla biblioteca paterna, luogo della sua formazione e della sua iniziale produzione poetica e saggistica. Un investimento molto importante, a testimonianza di quanto Casa Leopardi da sempre creda nel turismo e nella valorizzazione dellicona Giacomo Leopardi. Sono sicuro afferma lamministratore di PlayMarche srl che il museo realizzato nelle vecchie scuderie sia iniziaitiva eccellente. Le tecnologie utilizzate saranno il mezzo per avvicinare nuovi target di riferimento, utilizzando linguaggi poco convenzionali come il videomapping e le esperienze immersive. Mi auguro che sia solo linizio di un lungo percorso da condividere con Casa Leopardi e i brand culturali della nostra regione.Lallestimento si colloca allinterno del Progetto DCE PlayMarche dellUniversit di Macerata ha spiegato il prof. Roberto Perna dellUniversit di Macerata. Un progetto pi ampio che,grazie al coordinamento dellUniversit di Macerata, al cofinanziamento della Regione Marche e alla partecipazione di 50 partner territoriali, con una serie di iniziative ha voluto valorizzare il territorio attraverso luso delle ICT ed il linguaggio del gioco. In 15 Comuni i beni culturali sono stati raccontati attraverso luso delle nuove tecnologie, anche per offrire occasioni di ripresa e di crescita economa e sociale. Sono iniziative come queste che, rafforzando il rapporto con il territorio, dimostrano come la presenza e lattivit di un Ateneo fortemente vocato allo studio di temi di carattere umanistico ed in particolare ai beni culturali, possa offrire un contributo significativo alla crescita economica e sociale. Le possibilit offerte oggi dalle nuove tecnologie - continua Roberto Perna - solo se guidate da un solido progetto culturale possono infatti rafforzare e valorizzare quelle identit che costituiscono la nostra comunit facendoci intravedere nuovi opportunit di sviluppo.Un lavoro di diversi mesi che ha visto la partecipazione di molti professionisti partendo dalla ricerca storica e documentazione curata da Fabiana Cacciapuoti, alla consulenza dello scenografo Giancarlo Muselli, alla progettazione del luogo fisico dellingegner Stefano Donati. La realizzazione tecnologica stata invece curata da PlayMarche srl spin off dellUniversit di Macerata, grazie allausilio della sua socia ETT Spa e di Tiwi per la realizzazione del video.Siamo soddisfatti di far parte di PlayMarche sottolinea Giovanni Verreschi AD di ETT S.p.A.- perch grazie alla collaborazione con altre aziende si possono sviluppare progetti vincenti e di ampio respiro. La nostra azienda da tempo impegnata nel creare esperienze immersive per il settore museale, la cultura, il turismo, combinando design innovativo e storytelling con tecnologie allavanguardia. Siamo anche lieti di poter contribuire con questo progetto alla valorizzazione del territorio che ha ispirato uno dei maestri della poesia italiana."