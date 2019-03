05/03/2019, 12:48

Dal 21 al 24 marzo 2019 si tiene a, il primo Festival dellEconomia Circolare, una quattro giorni da non perdere per gli appassionati di economia, cultura, ambiente, societ e turismo, con attivit, talk, spettacoli, concerti, performance e seminari. Sul sito ufficiale di Rec che presente anche su Facebook e Instagram -, saranno presto online il programma completo e i link per le iscrizioni agli eventi.Prato ha una lunga tradizione nella rigenerazione dei tessuti ed permeata da una cultura imprenditoriale ideale per cogliere le nuove sfide delleconomia circolare, che verr declinata in Rec attraverso 4 temi: Moda circolare, Cibo circolare, Turismo circolare e Architettura circolare. Trasversalmente, si parler anche di: fonti rinnovabili, energie e riserve idriche, riciclo avanzato, tecnologie e innovazione, sistemi di tracciamento e restituzione, scienze biologiche e dei materiali, progettazione modulare e finanza per leconomia circolare.Allinterno della quattro giorni di Rec, ill presenter, venerd 22 e sabato 23 marzo, una mini rassegna cinematografica coordinata da Legambiente Toscana, che avr luogo a Manifatture Digitali Cinema Prato (via Dolce de Mazzamuti 1, Prato), con proiezioni ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.Ecco il calendario:VENERD 22 MARZO, ore 21.00Domani, di Mlanie Laurent e Cyril Dion (distr. Lucky Red)SABATO 23 MARZO, ore 17.00I villani, di Daniele De Michele, in arte Don PastaAlla fine della proiezione, seguiranno la presentazione e i saluti dellautore: Don Pasta.SABATO 23 MARZO, ore 21.00Immondezza, di Mimmo Calopresti (distr. Coop. Aica), il primo Festival dellEconomia Circolare, organizzato da Regione Toscana e Toscana Promozione Turistica, insieme al Comune di Prato.