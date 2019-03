LA REGIONE VENETO PER IL CINEMA DI QUALITA' - Il martedi' al cinema a tre euro a marzo, maggio e novembre

01/03/2019, 14:18

Non si ancora spento il glamour e la magia della Notte degli Oscar che gi il cinema in Veneto riparte con il ritorno, nelle province della regione, della rassegna, progetto pluriennale di successo organizzato dalla Federazione Italiana Cinema dEssai (FICE) delle Tre Venezie, lAssociazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.dichiara, Assessore alla Cultura Regione del Veneto "Tutti i marted dei mesi di marzo, maggio e novembre sar possibile godere del piacere di andare al cinema con la visione di opere dautore, spesso alternative ai grandi circuiti commerciali, che verranno proiettate al costo ridotto di tre euro nelle sale aderenti." dichiara F, Presidente FICE delle Tre Venezie -. "".Sono 26 le sale venete che hanno aderito questanno alliniziativa. A Belluno gli appuntamenti con i marted al cinema si terranno al Cinema Italia; a Padova al Cinema Esperia, al Cinema Il Lux, al Multiastra, al Cinema Rex, al Multisala Pio X-MPX e al Portoastra e, in provincia, al Cinema Teatro Giardino di San Giorgio delle Pertiche. In provincia di Rovigo le proiezioni si terranno al Multisala Politeama di Badia Polesine. A Treviso lappuntamento , in citt, al Multisala Corso e al Multisala Edera, mentre, in provincia, al Multisala Manzoni di Paese, al Cinema Cristallo di Oderzo e al Multisala Verdi di Vittorio Veneto; a Venezia e provincia si confermano il Multisala Rossini di Venezia, il Cinema Dante, lIMG Candiani e lIMG Palazzo di Mestre e, in provincia, il Multisala Verdi di Cavarzere, il Cinema Teatro Mirano di Mirano e il Cinema Oratorio di Robegano. A Verona le proiezioni toccheranno il Cinema Teatro Alcione e il Multisala Rivoli. A Vicenza le sale coinvolte sono il Cinema Odeon e il Multisala Roma mentre, in provincia, il Multisala Metropolis di Bassano del Grappa.Ogni settimana sar possibile verificare quali opere sono in programmazione a tre euro sul sito internet www.agistriveneto.it oppure attraverso lapplicazione per smartphone e tablet APP al Cinema.Il costo del biglietto di 3 euro. Nel caso di Multisala verificare preventivamente quali proiezioni sono a 3 euro. La prenotazione dei posti facolt riservata alla gestione della sala.