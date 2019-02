WUNDERKAMMER - Le sale UCI

28/02/2019, 17:33

Dal 4 al 6 marzo 2019 nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva "", il nuovo progetto di Magnitudo Film che apre agli spettatori le porte delle Camere delle Meraviglie, diffuse nel XVI secolo in Europa fra reali e dotti appassionati. Sar mostrato un universo di collezioni private che raccolgono, conservano ed espongono il Meraviglioso, oggi come cinquecento anni fa: un viaggio nella meraviglia e nel tempo che parte dalle Wunderkammer del passato, nate nelle residenze imperiali e negli studioli rinascimentali, per terminare in quelle di oggi allestite, in meravigliose ville e castelli. Con immagini in 8K, il documentario racconta le collezioni private - e segrete - presenti in Italia, Francia, Austria e Inghilterra: dai grandi Musei europei che ne hanno raccolto leredit ai castelli di misteriosi collezionisti doltralpe che conservano un campionario classico e contemporaneo di meraviglie. Protagonisti di questa storia sono, quindi, gli uomini che inseguono la meraviglia: attraverso lincontro con i direttori di questi straordinari musei, i dealer internazionali e i collezionisti di oggi, il film ne racconta le storie e lesperienza.Le multisala UCI che proietteranno "" il 4 e 5 marzo alle 18:00 e alle 20:00 e il 6 marzo alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto e UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 5 marzo alle 18:00 e alle 20:00 e il 6 marzo alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Porto SantElpidio, UCI Sinalunga e UCI Arezzo.UCI Alessandria, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera (San Benedetto del Tronto), UCI Piacenza e UCI Seven Gioia del Colle (BA) parteciperanno il 5 marzo alle 18:00 e alle 20:00.Il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietter il contenuto il 5 marzo alle 20:00.