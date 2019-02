SOTTODICIOTTO 20 - Me, Myself(ie) & I il tema del 2019

25/02/2019, 18:44

, organizzato da Aiace Torino e da Citt di Torino (Divisione Servizi educativi, Divisione Servizi culturali e ITER - Istituzione Torinese per unEducazione Responsabile), giunge alla 20ma edizione, che si svolgerLanniversario segna un traguardo importante per il Festival, diretto da Steve Della Casa, che, nelle ultime edizioni, stato caratterizzato da progressivi ampliamenti strutturali e di contenuti. Realizzato con il contributo di Regione Piemonte, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, la main partnership di Missioni Don Bosco e il patrocinio di UNICEF Italia, dedicato espressamente ai pi giovani, ma rivolto, in una prospettiva di dialogo intergenerazionale, agli spettatori di ogni et, Sottodiciotto & Campus ormai da tre anni ingloba non solo le tradizionali fasce anagrafiche dellistruzione primaria e secondaria, ma anche gli studenti universitari. Lestensione del pubblico di riferimento si accompagnata a una crescente attenzione per i cambiamenti della cultura giovanile e le ibridazioni che lera digitale e la diffusione dei new media hanno indotto nelle modalit di produzione e fruizione del cinema, esplorato nelle sue ramificate connessioni e contaminazioni con altri linguaggi. Anche questanno, quindi, le proiezioni in sala si intersecheranno con iniziative volte a dare spazio ad altre forme espressive come il fumetto e la fotografia , modellando il cartellone del Festival sulla trasversalit che oggi contraddistingue la cultura delle nuove generazioni.In parallelo, Sottodiciotto & Campus intende esplorare, nelloccasione del ventennale, uno dei tratti pi dirompenti e discussi della generazione di cui idealmente coetaneo, approfondendo il tema dellautorappresentazione mediale nellepoca delliperconnessione e della condivisione permanente.Condensata nel titolo, lattenzione che ledizione 2019 dedica alla societ dellimmagine non si sofferma tanto sugli aspetti pi eclatanti o discussi della nostra epoca il desiderio di apparire, lostentazione narcisistica, legocentrismo o lindividualismo sfrenati quanto piuttosto sulla peculiarit del ricorso ai media visivi come forme privilegiate, per non dire prevalenti, di comunicazione e interazione. La mania dellautoscatto abbinata alluso intensivo dei social hanno reso il raccontarsi e il disvelarsi unossessione collettiva. Moltiplicate dalla propagazione delle tecnologie digitali e della rete, le pratiche di autorappresentazione mediale paiono avere conquistato una dimensione tale da poter essere considerate, per certi versi, la forma espressiva pi diffusa del contemporaneo. Il fenomeno onnipervasivo e cruciale della narrazione di s attraverso le immagini costituisce quindi un leit-motif delledizione 2019 del Festival destinato a coinvolgere specificamente o tangenzialmente diverse sezioni della manifestazione, da quelle cinematografiche, che, come tradizione, si declinano in anteprime, titoli inediti, film danimazione per piccoli e grandi, rassegne retrospettive, omaggi e programmi speciali, a quelle dedicate ad altre forme espressive.