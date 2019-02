CORTINAMETRAGGIO 2019 - Ospite Daniele Luchetti

Daniele Luchetti



08/02/2019, 13:56

Tra gli appuntamenti da non perdere alarrivo diche terr il workshop organizzato dal Festival in collaborazione con il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia, nellambito del progetto CSC Lab.Il Laboratorio Intensivo di Recitazione e Regia Dirigere Gli Attori si terr il 21 e 22 marzo a Cortina dAmpezzo ed rivolto ad attori, attrici e registi che vogliano approfondire la propria preparazione nellambito del linguaggio cinematografico. Utilizzando una selezione di scene proposte dai partecipanti stessi, Daniele Luchetti lavorer con gli attori e i registi, suggerendo diverse soluzioni interpretative al fine di raggiungere una performance originale, coerente con il personaggio e che metta in evidenza le qualit dell'attore coinvolto. Il seminario aperto anche ad aspiranti registi che vogliano iniziare a conoscere quali sono le potenzialit del rapporto fra regista e interprete.Liscrizione al laboratorio consente la possibilit di partecipare a tutte le attivit della XIV edizione di Cortinametraggio che si svolger dal 18 al 24 marzo 2019 a Cortina dAmpezzo.Per loccasione il nuovo film di Luchetti Momenti di Trascurabile Felicit sar proiettato il 19 marzo nel corso della kermesse.Per iscriversi al laboratorio a numero chiuso c tempo fino al 10 marzo 2019 mandando una mail di richiesta a [email protected] e allegando il proprio curriculum e showreel. Per maggiori informazioni e dettagli sul workshop si pu visitare il sito del Festival www.cortinametraggio.it Tra i Partners istituzionali della XIV edizione di Cortinametraggio il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, SNGCI. Il Festival ha il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune di Cortina dAmpezzo, il supporto di Cortina Marketing Se.Am., con loro la Rete Eventi Cultura, lAnec, la Fice, il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia.Main sponsor del festival Medusa Film, Vision Distribution, Universal Music Publishing Ricordi S.r.l., Dolomia, Farecantine, I Santi di Diso. Main Media Partner Radio Montecarlo, Vanity Fair, Ciak. Main sponsor hospitality Grand Hotel Savoia di Cortina DAmpezzo, Hotel de La Poste. Gold sponsor Trieste Caff, Levis, Riva.