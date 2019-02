LEONARDO CINQUECENTO - Le sale UCI

Leonardo Cinquecento



10/02/2019, 17:15

Il 18, 19 e 20 febbraio nelle multisala del circuito UCI Cinemas continua La Grande Arte al Cinema con Leonardo Cinquecento, il film evento di Francesco Invernizzi distribuito da Magnitudo con Chili.Leonardo Cinquecento il racconto di un viaggio alla scoperta del pensiero e delleredit scientifica di Leonardo da Vinci: partendo dai suoi Codici, completamente digitalizzati e analizzati grazie allintelligenza artificiale, il film ricostruisce come le sue intuizioni siano ancora oggi valide e alla base della ricerca e della produzione contemporanea. Dalle analisi, e grazie al coinvolgimento di esperti di caratura mondiale, storici, tecnici e ingegneri, e aziende ai vertici della tecnologia, il documentario indaga quali sono i risvolti contemporanei delle osservazioni leonardesche e di come trovino oggi applicazione nel lavoro quotidiano di imprese e istituzioni.Questanno - in cui ricorrono i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e si preparano le celebrazioni con cerimonie, mostre e rassegne di respiro internazionale, per rievocare il suo talento universale e rendergli onore - Leonardo Cinquecento ci permette di ripercorrere cos il suo immenso patrimonio di studio e analisi - in parte non ancora del tutto interpretato e decifrato - nei campi pi ampi della conoscenza e dellarte, indagando a 360 gradi la trasversalit del suo pensiero: ingegneria militare e civile, urbanistica, osservazione della natura, discipline artistiche e anatomia umana.La pellicola stata inserita, in quanto ritenuta meritevole di interesse culturale, nel palinsesto ufficiale del Comune di Milano per le celebrazioni della ricorrenza del cinquecentenario di Leonardo da Vinci Milano Leonardo 500, oltre che godere del patrocinio straordinario di Regione Lombardia e di altre istituzioni pubbliche e private.Le multisala che proietteranno Leonardo Cinquecento dal 18 al 20 febbraio alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Bicocca (MI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Lissone (MB), UCI Cinepolis Marcianise, UCI Messina, UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (TO), UCI Orio, UCI Parco Leonardo (RM), UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Roma Est, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.Quelle che lo proietteranno il 18 febbraio alle 20:00 e il 19 e 20 febbraio alle 18:00 e alle 20:00 sono: UCI Ancona, UCI MilanoFiori, UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Luxe Campi Bisenzio (FI), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Fiume Veneto (PN), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porto SantElpidio e UCI Sinalunga.UCI Alessandria, UCI Arezzo, UCI Bolzano, UCI Cagliari, UCI Catania, UCI Certosa (MI), UCI Showville Bari (BA), UCI Palermo, UCI Red Carpet Matera, UCI Senigallia (AN), UCI Luxe Venezia Marcon, UCI Villesse (GO), UCI Jesi (AN), UCI Pesaro, UCI Fano (PU), UCI Palariviera, UCI Seven Gioia del Colle (BA) e il Multisala Gloria by UCI Cinemas proietteranno il contenuto il 19 febbraio alle 20:00.