ARTHOUSE ASIA FILM FESTIVAL - Miglior documentario "Acquagrande in Crescendo"

Il documentario "" del veneziano Giovanni Pellegrini vince il premio comenella sezione documentari dell, festival indipendente in totale ascesa, giunto alla sua quinta edizione, a Calcutta (Kolkata) in India.Un bel riconoscimento per Pellegrini che volato in India la scorsa settimana, insieme a Riccardo Biadene, il produttore del lavoro con Kama Productions, ed tornato nella sua laguna, lo scorso 26 gennaio, col premio in valigia." racconta- ""." racconta il Teatro La Fenice durante la realizzazione di Aquagranda, lopera-evento che commemora i 50 anni dalla terribile alluvione che colp Venezia il 4 novembre 1966, e che parla della storia e della cultura di Venezia. Realizzato da una troupe di giovani veneziani, prodotto da, padovano-veneziano a capo della casa di produzione Kama Productions, il documentario stato presentato anche alle Giornate degli Autori a Venezia 74, uscito in una serie di sale nel 2017, andato in onda su Rai5 - mentre su Raiplay possibile rivederlo in un percorso di successo in Italia ma anche e soprattutto allestero, dove stato molto amato." racconta il regista, classe 1981 - "". E il lavoro cinematografico narra un momento cruciale della storia della citt lagunare: secondo gli autori, l'abbandono di molte case del centro storico come conseguenza dellalluvione ha dato inizio alla trasformazione della citt dei dogi in parco turistico. Nel corso della narrazione si alternano anche le testimonianze di chi ha vissuto quella tremenda giornata e le interviste ai creatori dellOpera (in primis il compositore Filippo Perocco, il regista Damiano Michieletto e i librettisti Luigi Cerantola e Roberto Bianchin) alle musiche, ai lavori di preparazione dello spettacolo, alle impressionanti immagini di repertorio dell'archivio RAI e dell'Archivio Montanaro.Il regista, Pellegrini, gi premiato in passato a Locarno, Melbourne, San Sebastian (Spagna) e a Bologna con "", formatosi al Centro sperimentale di cinematografia, sede a Palermo, ha scelto di tornare nella sua citt per fare cinema, nonostante tutte le difficolt che questo comporta, e proprio in tal senso, ha da poco aperto anche una propria societ di produzione, insieme a Chiara Andrich, a Rio Marin, e gi pensa al prossimo film, in cui la protagonista sar proprio la Laguna.Riccardo Biadene, il produttore, anche regista di un altro documentario ""che ha suscitato grande attenzione nei festival internazionali, stato anche, con la sua Kama Productions, distributore, in Italia, insieme a Reading Bloom, e in collaborazione con Isola Edipo, di "" (Lissa Ammetsajjel) di Saeed Al Batal, Ghiath Ayoub, vincitore del premio del pubblico nellultima edizione della Settimana della Critica a Venezia 75.