PREMI CESAR 44 - "Hannah" candidato come miglior film straniero

Charlotte Rampling ed Andrea Pallaoro sul set di "Hannah"



23/01/2019, 21:01

C' anche "" di Andrea Pallaoro tra i candidati ai, i pi importanti riconoscimenti del cinema francese: il film - una produzione Partner Media Investment (Roma), Left Field Ventures (Bruxelles), Good Fortune Films (Parigi), con Rai Cinema, distribuito in Italia da I Wonder Pictures - ha infatti ricevuto una nomination nella categoria miglior film straniero, accanto a 3 manifesti a Ebbing, Missouri, Capharnaum, Cold War, Girl, Le nostre battaglie e Un affare di famiglia.Premiato con la Coppa Volpi per l'interpretazione di Charlotte Rampling alla 74. Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, "" la storia di una donna la cui routine va in pezzi all'indomani dell'arresto del marito. Perch stato incarcerato? Perch la donna si nasconde dai vicini? Perch suo figlio non vuole avere niente a che fare con lei e le impedisce di vedere il nipote? Gli indizi per rispondere a questi dilemmi sono l, nascosti nei silenzi e disseminati tra le pieghe di un dolore inespresso, ma le risposte sono in realt del tutto marginali. Al centro di ogni scena c Hannah: il suo mondo interiore esplorato senza giudizi morali, un crollo che traspare con inquietante compostezza dai gesti, dagli sguardi, dai brevi momenti di cedimento." una coproduzione Italia-Belgio-Francia. Una produzione Partner Media Investment (Roma), Left Field Ventures (Bruxelles), Good Fortune Films (Parigi), con Rai Cinema; con il supporto di Eurimages Council of Europe, MiBACT Direzione Generale per il Cinema, Regione Lazio POR FESR LAZIO 2014-2020 Progetto Cofinanziato dall'Unione Europea, Regione Lazio Fondo Regionale per il Cinema e lAudiovisivo, The Film and Audio-Visual Center of the Wallonie-Bruxelles Federation, The Tax Shelter of the Belgian Federal Government, Casa Kafka Pictures empowered by Belfius, Europa Creativa Programma MEDIA; in coproduzione con To Be Continued; in associazione con Solo Five Productions, Lorand Entertainment, Take Five, TF1 Studio, Jour 2 Fte; vendite internazionali TF1 Studio; distribuzione italiana I Wonder PicturesPer l'italia nominata amcheper il costumi di "".