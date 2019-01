CORTINAMETRAGGIO - I PRIMI TITOLI DELLA 14a EDIZIONE

"In viaggio con Adele" a Cortinametraggio il 18 marzo



12/01/2019, 10:49

Il film un road movie carico di piccole disavventure e scoperte che vede protagoniste due anime che scopriranno inaspettatamente di essere padre e figlia.Marted 19 marzo sar la volta del film La Partita, opera prima di Francesco Carnesecchi con Francesco Pannofino anche lui atteso al Festival. Al centro della storia una partita di pallone nella periferia romana ma sul campo non si decider solo il risultato del campionato. Il presidente, lallenatore e il capitano della squadra si giocheranno il destino della propria vita.Il 20 marzo invece sar la volta di Un giorno all'improvviso di Ciro D'Emilio interpretato da Anna Foglietta anche lei tra gli ospiti attesi. il film racconta la storia di Antonio diciassettenne con il sogno di diventare calciatore in una grande squadra. Vive in una piccola cittadina della provincia campana con la bellissima madre Miriam (Anna Foglietta), dolce ma problematica e ossessionata dallidea di ricostruire la famiglia dopo che il padre li ha abbandonati quando lui era piccolo.Tre film per tre autori nati dal mondo del corto e legati a Cortinametraggio, il festival dedicato al meglio della cinematografia breve italiana ideato e diretto da Maddalena Mayneri. Per loro tornare idealmente a casa con i propri lungometraggi. Opere prime quelle di Alessandro Capitani vincitore di Cortinametraggio e poi del David di Donatello con il corto Bellissima e di Francesco Carnesecchi che aveva esordito a Cortina con lomonimo corto La Partita. Amico del festival anche Ciro DEmilio.Cortinametraggio fucina di giovani talenti che, anche grazie al Premio Medusa per il miglior soggetto di lungometraggio, questanno alla sua seconda edizione, offre la possibilit di concretizzare il sogno di realizzare un film. Grazie alla partnership con Medusa Film, il Premio ribadisce unapertura verso il mondo della produzione cinematografica e la consolidata vocazione allo scouting del Festival.Deadline al 5 febbraio 2019 per partecipare al concorso riservato a tutte le persone fra i 18 e i 40 anni di nazionalit italiana o residenti stabilmente in Italia. Al vincitore sar offerta da parte di Medusa la possibilit di sottoscrivere un contratto di opzione diritti a fronte di un corrispettivo di 3.000. Il regolamento completo disponibile sul sito www.cortinametraggio.it. Il Miglior Soggetto della sezione sar individuato da una giuria composta da esperti del settore nominata da Cortinametraggio e Medusa Film. In una prima fase, la Giuria selezioner, a proprio insindacabile giudizio, cinque soggetti tra i quali sar scelto il Miglior Soggetto vincitore.Tra i Partners istituzionali di Cortinametraggio della XIV edizione il Sindacato Nazionale Giornalisti Cinematografici Italiani, SNGCI. Il Festival ha il Patrocinio della Regione del Veneto, della Provincia di Belluno, del Comune di Cortina dAmpezzo, il supporto di Cortina Marketing Se.Am., con loro la Rete Eventi Cultura, lAnec, la Fice, il CSC - Centro Sperimentale di Cinematografia.Main sponsor del festival Medusa Film, Vision Distribution, Universal Music Publishing Group, Dolomia, Farecantine, I Santi di Diso. Main Media Partner Radio Montecarlo, Vanity Fair. Main sponsor hospitality Grand Hotel Savoia di Cortina DAmpezzo, Hotel de La Poste.