CINEMA A COLAZIONE - Dal 13 gennaio al 3 febbraio al Cinema IRIS di Lagonegro

Una scena di "Moschettieri del Re"



11/01/2019, 07:57

Per gli appassionati del cinema e non solo, stata organizzata, iniziando domenica 13 gennaio 2019, in via sperimentale una mini rassegna cinematografica: si potr andare al cinema la mattina, fare colazione e guardasi un bel film. Tutto compreso nel costo di un biglietto: cappuccino, cornetto e film.La rassegna Cinema a colazione caratterizzata da titoli trasversali e non monotematici, apre con MOSCHETTIERI DEL RE, il film con Rocco Papaleo, girato in Basilicata e sostenuto dalla Lucana Film Commission, presenta la pellicola, restaurata dalla Cineteca di Bologna, GLI UCCELLI di Alfred Hitchcock, uno sguardo al nuovo cinema francese 7 UOMINI A MOLLO di Gilles Lellouche, un film molto corale, una commedia sociale e umanista, ( fuori concorso a Cannes 2018 ) e si conclude con BEN IS BACK di Peter Hedges con Julia Roberts, un film drammatico che affronta in maniera diretta il tema della tossicodipendenza.Proiezioni di quattro film interessanti, che non si trovano facilmente nei cinema comuni. Una iniziativa dedicata a tutti gli appassionati del cinema di qualit e agli affezionati spettatori della sala IRIS di Lagonegro.Lappuntamento a Lagonegro al Cinema IRIS, la domenica mattina dalle 9,30, il pubblico sar accolto con caff o cappuccino e cornetto al bar dei Puffi La pergola , poi potr accomodarsi in sala per gustarsi la proiezione. Tutto, colazione e proiezione, al prezzo di 6 euro.La rassegna inizia domenica 13 gennaio e si conclude domenica 3 febbraio 2019.Una volta cera il cinema di domenica mattina dedicato ai bambini, riprendiamo questa tradizione antica e ridiamo una nuova veste al cinema e alla sala quale luogo di socialit.