NON CI RESTA CHE IL CRIMINE - Tra' la Banda e il Mundial di Pablito

"Non ci resta che il Crimine" di Massimiliano Bruno



07/01/2019, 18:54

Stefano Amadio



Sono tre, sono amici e finiscono indietro nel tempo, in quel 1982 dellItalia Campione del Mondo. Sebastiano, Moreno e Giuseppe () sono a Roma e partono da un bar gestito da cinesi piombando, attraverso un varco spazio-temporale, nello stesso punto, ritrovo 36 anni prima della famigerataQui, cone gli azzurri che se la vedono con Argentina, Brasile e Germania, i tre devono affrontare parecchie avventure incrociando personaggi e situazioni pericolose, andando a toccare quei tasti che per chi allora era un ragazzino o poco pi, fanno suonare la musica della nostalgia. Ghiaccioli arcobaleno, Superga bianche da tennis, Citroen Diane 6, moto Caballero e Boxer Piaggio blu, insomma tutti quei gadget che smuovono a chi c'era ricordi e sentimenti accompagnati dalla musica da discoteca e dal rock anche pi commerciale.La premessa e il cast a disposizione fanno pensare fin da subito a una commedia brillante, che gioca sui campi giusti tra dialoghi sostenuti e battute dai tempi indovinati. Lo sviluppo della storia ha gli ingranaggi oliati per svilupparsi nello spazio di pochi giorni, ma troppo spesso si finisce per avere la sensazione di un intervento a posteriori sul soggetto e sulla sceneggiatura, come un colpo orizzontale in grado di livellare il film cancellando quei picchi di fantasia e creativit che lo avrebbero reso pi ricco e originale.Soggetto e sceneggiatura, firmate dae dal regista, danno idea di venire da spunti sentiti e divertenti solo successivamente ammorbiditi dentro a standard utili alla comprensione e al gusto di un pubblico pi ampio, per non dire pi basso. Qualcosa, in questo film dicome in altri, sgomita per rientrare nei ranghi e per spuntare i picchi pi originali, facendo indugiare spesso la penna su spiegazioni superflue, moralismi e sentimentalismi, mentre tutto il resto, dalla macchina da presa alla recitazione, lavora su parametri elementari che bloccano le ali e impediscono al film di spiccare il volo meritato.Sensazioni, di cui sicuramente e per fortuna il botteghino avr cura di argomentare con i numeri una secca e inoppugnabile smentita.