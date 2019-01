ACAB - Il 7 gennaio su Rai5

Una scena di "ACAB - All Cops Are Bastards"



06/01/2019, 08:16

Un cortocircuito fra cronaca e cinema di genere per raccontare un aspro spaccato di vita italiana. il film dellesordiente Stefano Sollima, in onda luned 7 gennaio 2019 alle 22.10 su Rai5, per il cicloCobra, Negro e Mazinga fanno parte di quel mondo controverso che il reparto mobile della Polizia, guardato con distacco dai colleghi e con sospetto dai cittadini. I tre agenti provano sul campo cosa vuol dire essere odiati -infatti l'acronimo di 'All Cops Are Bastards' (tutti gli sbirri sono bastardi), motto del movimento skinhead inglese degli anni 70, diventato negli anni un richiamo universale alla guerriglia urbana - ma sono anche orgogliosi di contrastare la violenza, seppur con metodi duri e con l'uso della forza. Attraverso le loro storie si ripercorrono importanti episodi della cronaca italiana degli anni 2000 in un cortocircuito che si rifletter nel lavoro e nelle vite private di tutti loro.Tratto dal romanzo omonimo di Carlo Bonini. Il film ha ottenuto 5 candidature e vinto un premio ai Nastri d'Argento, 6 candidature a David di Donatello