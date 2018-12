ANICA Delegazione Amatrice



Unastata ospite dell, in occasione degli auguri per il Natale e il Nuovo Anno, per ringraziare lAssociazione dellimpegno e della solidariet dimostrati sin dai primi mesi dopo il sisma e annunciare la pubblicazione del bando per la costruzione del Centro Polifunzionale. Ledificio avr al suo interno anche il nuovo Cinema Paradiso, ospitato dallaprile del 2017 prima nel Palazzetto dello Sport e poi in una tensostruttura temporanea messa disposizione dalla SIAE, con le tecnologie digitali per la proiezione cinematografica fornite dallANICA.Il Centro nascer grazie ai fondi raccolti con una gara di solidariet cui ha partecipato il mondo del cinema e dellaudiovisivo. I distributori ed i produttori dellANICA hanno contribuito allattivit del Cinema Paradiso mettendo a disposizione gli oltre 70 film in programmazione e incoraggiando la presenza in sala di attori e registi che con grande affetto ed entusiasmo hanno portato il loro messaggio di solidariet al pubblico di Amatrice, delle frazioni e di tutto il territorio circostante.Tanti i personaggi del mondo del cinema che hanno visitato i luoghi terremotati. Tra loro Beppe Fiorello, Alessandro Pondi, Paola Cortellesi, Riccardo Milani, Vincenzo Salemme, Carlo Verdone, Enrico Brignano, Andrea Bosca, Matteo Rovere, Paolo Calabresi, Valerio Aprea, Pippo Mezzapesa. Le immagini, che raccontano la loro presenza o il loro contributo attraverso dei videomessaggi, come nel caso di Diego Abatantuono e Edoardo Leo, sono raccolte nel video realizzato da Martina Capparelli di Radio Amatrice., consigliere comunale e rappresentante delle Citt di Amatrice, ha dichiarato durante lincontro in ANICA:Riferendosi alla partecipazione alle proiezioni, pi di cento persone presenti, inclusi tanti bambini, negli spettacoli della domenica pomeriggio,, delegato di Radio Amatrice e coordinatore del Cinema Paradiso ha sottolineato:- ha affermato, Presidente di ANICA, gi presente allinaugurazione della sala cinema nel palazzo dello sport di Amatrice nel 2017 con lallora Ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini,