COMPROMESSI SPOSI - Al cinema dal 24 gennaio 2019

Compromessi Sposi



21/12/2018, 16:42

Il film "" di Francesco Miccich con Vincenzo Salemme e Diego Abatantuono, uscir in sala il 24 gennaio 2019, distribuito da Vision Distribution.Nel cast anche Dino Abbrescia, Rosita Celentano, Elda Alvigini, Lorenzo Zurzolo, Grace Ambrose, Susy Laude, Sergio Friscia, Carolina Rey e con la partecipazione di Valeria BilelloIl film rpodotto da Camaleo in collaborazione con Green film, Stemo, Rhino e Prisma Productions, ed realizzato con il sostegno della Regione Lazio POR FESR LAZIO 2014 2020Pronti a scendere a patti per salire allaltare?Una giovane fashion blogger di Gaeta (Grace Ambrose) e un ragazzo milanese (Lorenzo Zurzolo) che aspira a fare il cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla dell'amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte decidono di sposarsi. Anche i loro padri non hanno niente in comune: Gaetano (Vincenzo Salemme) un rigido sindaco del Sud, Diego (Diego Abatantuono) un ricco imprenditore del Nord. Se tra i ragazzi stato subito amore, tra ifuturi consuoceri invece odio a prima vista. A unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. In una battaglia giocata con ogni mezzo e che coinvolger tutta la famiglia, riuscir la coalizione paterna a scongiurare le nozze dei figli?