WINE TO LOVE - Il 4 gennaio in prima serata su Rai1

Una scena di "Wine to Love"



29/12/2018, 17:32

Venerd 4 gennaio 2019 , in prima serata su Rai1, andr in onda il film "" di Domenico Fortunato.Nel cast Domenico Fortunato, Ornella Muti, Michele Venitucci, Alessandro Intini, Giulia Ramires, Caterina Shulha, Maria Popova, Teodosio Barresi con Jane Alexander e Gianni Ciardo e la partecipazione di Alessandro Tersigni.Una "romantic comedy" in cui storie familiari e sentimentali si immergono nellincantevole scenario lucano del Vulture, raccontando la comunit di questa terra, la sua storia, le masserie, i vigneti e il suo vino pregiato: lAglianico. Storie animate dalla "passione" per le proprie origini, per la persona amata, per la famiglia, che diventano un viaggio sentimentale nel cuore delluomo.Una produzione Altre Storie con Rai Cinema in collaborazione con Regione Basilicata | Repubblica Italiana, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Gruppo Italiano Vini - Cantine Re Manfredi, Enoteca Regionale Lucana e HBG Gaming.