OMOVIES FILM FESTIVAL 11 - I vincitori

Gala Omovies 2018



17/12/2018, 21:15

Proiettati oltre 60 lungometraggi, documentari e cortometraggi provenienti da tutto il mondo, quattro giorni di incontri e dibatitti, un tour tra le bellezze della Campania, un gran gala di premiazione. Cala il sipario sull, diretto da Carlo Cremona, ed tempo di bilanci. "" cos Cremona "".Una chiusura in grande stile al Cinema Posillipo con il gala di premiazione che ha visto sul palco alternarsi Priscilla queen of Mikonos, e limitatore Vincenzo de Lucia. Grande atmosfera con la performance del divo di Bollywood, nonch presidente dellAcademy, Yuvraaj Parashar, che ha trascinato gli ospiti in una danza indiana. Il corAcor Napoli Rainbow Choir, diretto ed arrangiato dal maestro Maria Gabriella Marino, ha debuttato nella sua nuova versione 4.0. Tra gli ospiti gli attori Rosaria De Cicco, Roberto Azzurro, Maria Mazza, Ludovica Coscione e la band A Toys Orchestra.Svelati i vincitori.di Carlotta Piccinini il miglior corto della sezione fiction, menzione speciale perdi Uri Schachter. Tra i mediometraggi fiction prevaledi Matteo Blanco, una menzione sperciale perdi Donato Luigi Bruni. Il miglior lungometraggio fiction "di Jo Coda, menzione speciale a Mona Ambegaonkar attrice protagonista del film. Tra i documentari vince" parte 1 e 2 di Leonardo Goddinho tra i mediometraggi,di Nicolas Gerifaud tra i lungometraggi.Il Premio speciale i Ken Vincenzo Ruggiero, istituito nel 2017 in memoria del giovane ragazzo col sogno della recitazione, presieduto dalla sorella Federica Ruggiero e composta da suoi amici e parenti, andatodi Sridar Rangayan. La stessa giuria ha assegnato il premio Under 25 ai giovani attori Simone Amoruso e Giacomo Pugliese per il cortodi Donato Luigi Bruni.