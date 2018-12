05/12/2018, 13:45

Cinema e calcio sono scesi in campo insieme. In occasione del seminariopromosso da FIGC, Federazione Italiana Giuoco Calcio e da USSI, Unione Stampa Sportiva Italiana, si svolto ieri un incontro sul filmriservato alla stampa sportiva riunita presso il Centro Tecnico di Coverciano, sede della FIGC e luogo simbolo della Nazionale di calcio. Prodotto da Fulvio e Federica Lucisano per Italian International Film (societ controllata da Lucisano Media Group) con Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution,la nuova commedia di Massimiliano Bruno, sceneggiata dallo stesso Bruno con Andrea Bassi, Nicola Guaglianone e Menotti, che uscir nelle sale italiane il 10 gennaio 2019.Presente il cast del film al completo: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gianmarco Tognazzi e Ilenia Pastorelli e il regista, sceneggiatore e interprete Massimiliano Bruno. Ospiti deccezione, due icone della gloriosa nazionale che vinse i Mondiali dell82, che hanno ricordato la loro Coppa del Mondo- rievoca Tardelli. Ricordando il rigore sbagliato, Cabrini scherzosamente rivela le responsabilit di Paolo Rossi, regista e sceneggiatore, ha dichiarato:Fra i partecipanti anche il CT della Nazionaleche ha regalato la maglia dellItalia al cast del film. Lincontro stato moderato da Marco Franzelli, vice direttore Rai.Ricordando il suo mondialeha rievocato una corsa sulla spiaggia ed un bagno notturno, Gianmarco ha invece raccontato i riti scaramantici che hanno accompagnato la visione delle partite in casa Tognazzi e la distruzione del salotto dopo la finale. E mentreper leuforia della vittoria con un gruppo di amici ha cappottato con la Cinquecento, Edoardo Leo che al tempo aveva dieci anni, si sentiva proprio un campione del mondo: quei mondiali lui, nel cortile con gli amici, li aveva giocati davvero.Coverciano era infatti il luogo ideale per un film in cui la passione per il calcio e la vittoria ai Mondiali in quellestate italiana del 1982 - in cui i protagonisti per uno scherzo del destino vengono imprevedibilmente catapultati - giocano un ruolo centrale, tanto da rappresentare un elemento di svolta e sviluppo della storia. La febbre per il calcio si riveler infatti una possibile via di fuga dallintrigo in cui i protagonisti si ritroveranno coinvolti: una esilarante, quanto beffarda, sfida allultimo gol con la Banda della Magliana nella Roma degli anni 80, in un mood da improbabile avventura criminale raccontata nei toni e nella cifra della commedia.Grazie alla collaborazione con la Federazione Italiana Giuoco Calcio, levento si svolto presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano che nelle giornate del 4 e 5 dicembre ospita il Seminario di aggiornamento professionale, promosso da FIGC e USSI Unione Stampa Sportiva Italiana con il patrocinio dellOrdine dei Giornalisti.