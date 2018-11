TFF36 - A "Piccolo Corpo" il TorinoFilmLab Production Award

29/11/2018, 18:31

" di Laura Samani si aggiudica un altro importante premio: ilPresentato l'anno scorso nel programma ScriptLab, il progetto della regista triestina Laura Samani stato selezionato anche per FeatureLab e perci presentato in occasione dell'11 TFL Meeting Event con la produttrice Nadia Trevisan.- ha rivelato, membro della giuria internazionale.Il film, prodotto da Nadia Trevisan per Nefertiti Film, ha precedentemente ottenuto i premi RE-ACT, When East Meets West 2018 e Creative Europe-MEDIA; stato sviluppato con Torino Film Lab e Maia Workshops ed sostenuto dal Mibact-Sviluppo sceneggiature originali, dal Fondo per l'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e dalla Friuli Venezia Giulia Film Commission.