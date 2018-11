BEATE - A Milano per "Lo Spettacolo della Sicurezza"

Donatella Finocchiaro in "Beate"



26/11/2018, 13:13

Nellambito del progetto, Fondazione Cineteca Italiana, in collaborazione con Inail Direzione Regionale Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, propone il film, esordio alla regia di Samad Zarmandili che racconta, con ironia e leggerezza, il difficile mercato imprenditoriale dando uno sguardo alla condizione femminile nel mondo del lavoro.Un gruppo di operaie e uno di suore, entrambe accomunate dal fatto di rischiare di perdere il proprio futuro, s'inventano un business fuori da tutte le regole...Una commedia arguta che non dimentica la situazione economica reale e innalza unode alla capacit femminile di risollevarsi. Un film che guarda con attenzione agli aspetti di una crisi che colpisce sia le aziende sia i lavoratori e sottolinea il ruolo non sempre cristallino di certi imprenditori pronti ad approfittarsi della situazione. Il film regala una storia dove viene premiata la solidariet femminile, in un mondo, soprattutto quello del lavoro, in cui convivono gelosie, ipocrisie e false amicizie tra colleghe.Cast di qualit, con Donatella Finocchiaro nei panni della protagonista Armida, Maria Roveran in quelli della giovane suor Caterina, Lucia Sardo, la spassosa suor Restituta, e Paolo Pierobon, una delle eccellenze del teatro italiano contemporaneo.La proiezione del film l'occasione per tornare a riflettere sulle spesso difficili condizioni presenti nel mondo del lavoro, nell'ambito del progetto Lo spettacolo della sicurezza ( www.spettacolosicurezza.it ), che vede uniti i tre enti sopra citati, nel comune impegno per la diffusione dei temi del lavoro e della sicurezza, nelle scuole e tra i giovani.Saranno presenti in sala il regista Samad Zarmandili, la Dott.ssa Paola Gilardoni, Segretario regionale CISL Lombardia, e la Dott.ssa Elvira Goglia, Direttore regionale vicario Inail Lombardia.