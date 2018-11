FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA E DONNE 40 - Dal 21 al 25 novembre

Cinema e Donne Firenze



Ildi Firenze festeggia questanno i suoi quarant'anni di attivit: un traguardo importante per una delle pi longeve manifestazioni al mondo dedicate al ruolo delle Donne, nel cinema e nella societ. Lanniversario del festival cade nellanno del #metoo e delle contestazioni per la scarsa presenza femminile nella cinematografia internazionale: il titolo del festival 2018, Dis/Uguali, diventa quindi una sorta di 'grido di battaglia' per rivendicare le tante risorse e i talenti al femminile esistenti nel cinema, europeo e non solo.Saranno 42 i film in programma dal 21 al 25 Novembre al cinema La Compagnia, tante le anteprime, tra documentari, corti, film darte e d'animazione. 7 i premi da consegnare alle autrici, oltre agli storici Premio Gilda e Premio Sigillo della Pace, si saranno i Premi Angela Caputi,Tre mostre accompagneranno lo svolgimento del Festival. Le due dimensioni del Cinema, con le fotografie di Amalie Rotschield e quadri di Gianni Dorigo si svolger a Immaginaria Arti Visive Gallery, via Guelfa 22/a, dal 17 al 21 novembre. Nel foyer del cinema sar allestita la mostra Impressioni Fotografiche, personaggi, situazioni e sguardi originali su momenti di alcune edizioni del, con scatti dell'autrice di reportage di grande successo su Cina e America, la fotografa e filmmaker Amalie R. Rothschild. In esposizione anche i Video Ritratti di Dominique Cabrera e di Margaret Atwood dellartista fiorentina Matilde Gagliardo.Infine, presso la Fornaciai Art Gallery (Borgo San Jacopo 53), il mistero della seduzione nei quadri di Gianni Dorigo realizzati per il film Seguimi (inaugurazione 20 novembre ore 18, alla presenza dell'attrice Maya Murofushi).Serata di apertura del, mercoled 21 novembre (ore 21)con il Premio Sigillo della Pace del Comune di Firenze a Marie Castille Mention-Schaar, dellaquale verr proiettato il film La Fte des mres, dove si affronta in modo corale il tema universale della maternit, sottolineando la forza della relazione materna.Il Premio Sigillo della Pace sar consegnato anche alla pi importante e nota regista canadese La Pool (sabato 24 novembre ore 21) che presenta due film al Festival, entrambi in antepirma italiana, Et au pire, on se mariera (sabato 24, ore 21) e La Passion d'Augustine (domenica 25 ore 17.20).Tra le tante le registe presenti, che provengono dai paesi che in questi decenni hanno tracciato la strada delluguaglianza nel cinema e quindi nella societ, alcune appartengono alla generazione che ha saputo, per prima, infrangere regole non scritte e quindi pi restrittive, come la celebre regista svedese Suzanne Osten, nota per la sua capacit di portare in scena il rapporto madre-figli, in questo caso quello difficile, ma anche fantastico, tra una bambina di otto anni che cerca di mettere in fuga i demoni della madre schizofrenica (Flickan, mamman och demonerna gioved 22 ore 21); dal Qubec una documentarista on the road, accanita pacifista. Probabilmente la pi importante del suo paese che patria della migliore scuola documentaria del mondo. Helen Doyle anche una grande artista che sperimenta tecniche, formati, e fonde, sullo schermo, danza, acrobazia e pittura, performance. In rappresentanza della nuova generazione dell'Est i film di Maria Sadowska, The art of loving (sabato 24 ore 22.30), film campione di incassi in Polonia, storia di un manuale "scandaloso" e rivoluzionario e della sessuologa che lo scrisse; di Tereza Nvotov, Filthy, (Venerd 23 ore 18) racconto raffinato e durissimo, e al tempo stesso politico, di unadolescente vittima di uno stupro.: dallesordio de Le rose blu, (mercoled 21.00 ore 15, saletta Mymovies), film cult del femminismo e della sperimentazione, fino alla storia della sua impresa culturale Kitchen Film, casa di distribuzione del film evento che il festival dedica alla giornata internazionale per leliminazione della violenza contro le donne: La bella e le bestie, di Kaouther Ben Hania (Domenica 25 Novembre, ore 21), ispirato ad una storia vera, lincubo vissuto dalla protagonista Miriam nellarco di una notte., la regista che ha inventato uno stile nuovo nel documentario firmando la sceneggiatura di uno dei pochi film che hanno raccontato il 68 italiano, diretto da Mikls Jancs, La pacifista, (mercoled 21, ore 17) interpretato da Monica Vitti, fino al recentissimo Il mare della nostra storia (sabato 24 ore 17.30), dedicato all'attualissimo, quanto scottante, tema della Libia., autrice del film presentato a Venezia, Zen sul ghiaccio sottile, dedica al tema della diversit e delle famiglie che la accolgono il suo corto Odio il rosa! (domenica 25, ore 15).Due gradite presenze maschili,, con il suo film, Seguimi (mercoled 21, ore 17) la sceneggiatura di Patrizia Pistagnesi e costumi di Lia Morandini, e l'austriaco, con Tracking Edith che racconta la nota fotografa e riscoperta spia, al servizio dell'Unione Sovietica, attiva in Inghilterra durante la Guerra Fredda, Edith Tudor-Hart.Il programma di corti, che apre tutti i pomeriggi del Festival, presenta Emanuela Mascherini, Carolina Mancini, Sandra Somigli, Alice Rotiroti, Gloria Aura Bortolini, Renata Berti. Asya Mozhegova e Kirsten Gaynet.Premio Sigillo della Pace del Comune di Firenze a Marie-Castille Mention-Schaar e La PoolPremi GildaI premi Gilda vengono consegnati alle autrici domenica 25 novembre alle ore 21 (Cinema LaCompagnia);Gilda Film: Il mare della nostra storia di Giovanna Gagliardo.Gilda attrice Mariam Al Ferjani, La bella e le bestieGilda antiviolenza Silvia Lelli, Violenza: storie dal silenzioGilda carriera a Helene Doyle, artista che viene dal paese che ha fatto del documentario una delle sue massime espressioni cinematografiche, il Canada e particolarmente il Qubec, dove le registe hanno creato una loro personalissima storia dentro la storia. costruendo un modello di libert visuale universale.Gilda distribuzione a Karoline Burckner, che ha nel sangue la passione per la distribuzione di film importanti, come questo suo primo Tracking Edith, che riporta nell'immaginario collettivo del cinema la straordinaria fotografa del mondo diviso in due degli anni Trenta, Edith Tudor-Hart, prozia del regista Peter Jungk. Edith fu anche, al servizio del KGB, una delle spie pi importanti del XX secolo.Premi Angela CaputiPremio Maestre del cinema a Suzanne Osten, la pi nota regista svedese, per il suo ultimo film: The Girls, the Mother and the Demons (Gioved 22, ore 21)Premio Esordi Straordinari Ex equo a Cristina Pinherio e Lisa BrhulmannPremio Alida Valli, che sar conferito dalla Giuria senior composta di appassionati del cinemafiorentiniPremio Anna Magnani conferito dalla Giuria junior composta da studenti medi e universitariPremio Eccellenza didattica negli audiovisivi. Verr assegnato dal Festival, in collaborazione con Fondazione Sistema Toscana Toscana e Unicoop Firenze, al miglior percorso o elaborato collettivo o elaborato realizzato da un singolo studente.Premio Io Sono Qui, per "corti" realizzati con lo smartphone riservato ai giovani tra i 18 e i 25 anni che vivono nell'Area Metropolitana Fiorentina.