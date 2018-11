SIMONE MASSI - A Parigi saranno esposte le tavole del film “La Strada dei Samouni”

La Strada dei Samouni



Miyu Gallery, la prima galleria d’arte europea dedicata ai creatori di opere animate, aprirà il prossimo 17 novembre 2018 a Parigi. Per l’inaugurazione è stato scelto il lavoro dell’artista marchigiano Simone Massi, animatore pluripremiato di Pergola (paese dove oggi Massi risiede e in cui ha creato il primo Festival marchigiano di Animazione “Animavì- Festival internazionale dell’Animazione poetica”), e del suo team di animatori marchigiani, che hanno realizzato le animazioni del film “” di Stefano Savona, ispirato alla tragedia della famiglia Samouni del gennaio 2009 nella striscia di Gaza. Il film ha ricevuto numerosi riconoscimenti (tra i più importanti il “Premio Occhio d’Oro“ al Festival di Cannes 2018), e continua a riscuotere successi, come la selezione agli EFA – gli Oscar europei di cinema – e la preselezione agli OSCAR come Miglior Documentario.Le sequenze animate, ispirate dalle testimonianze della famiglia Samouni e capaci di “materializzarne” la memoria, sono state realizzate prima in 3D, e poi ridisegnate dallo stesso Massi e dai suoi collaboratori in animazione “tradizionale”, secondo quella tecnica “graffiata” che caratterizza lo stile degli animatori che si sono formati alla Scuola d’Arte del Libro di Urbino: partendo da una superficie totalmente nera, tramite successive linee di incisione poco a poco viene fatta emergere la luce che definisce le immagini e il movimento.” è prodotto da Dugong, Picofilms, Alterego Productions con il sostegno di Eurimages, MIBAC, Artè e Regione Marche – Fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020 con Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission, con l’intento di valorizzare le eccellenti e riconosciute professionalità del settore dell’animazione marchigiana. Gli artisti marchigiani, animatori e inchiostratori, che hanno lavorato assieme a Simone Massi sono: Julia Gromskaya, Magda Guidi, Anna Ferrandes, Tiziana Cerri, Mara Cerri, Rojna Bagheri, Sebastiano Cauli, Nazarena Cauli, Tamara Tantalo, Luca Di Sciullo, Elisa Mossa, Carola Rossi, Annamaria Gentili, Alessandra Romagnoli, Nicola Oliva, Marco Massi e Maurizio Leprini.