FESTIVAL DEI POPOLI 59 - "Storia dal Qui": alla ricerca del ricordo

Una scena di "Storia dal Qui"



08/11/2018, 22:00

Simone Pinchiorri



La famiglia di Eleonora emigrata a Milano dalla Puglia tanti anni fa. Rispetto a tutti gli altri migranti dal Sud, non tornano quasi mai nel loro paese natale, Ascoli Satriano, in provincia di Foggia. Un luogo lontano e sconosciuto per una bambina, visitato una sola volta, quando avviene l'incontro con Adele, un'altra bambina, che per anni scrive senza risposta ad Eleonora. Questo l'unico legame della piccola con il paese natale dei parenti.Questo l'incipit per la realizzazione del documentario "" di, anche perch l'Eleonora emigrata a Nord proprio lei, la regista. Da qui, dal quel "qui" mai conosciuto parte, il racconto pi o meno biografico del film, una viaggio nella memoria di un ricordo che non esiste e che mai esister, dove il presente non uguale a quello immaginato, anzi si scontra con una modernit impensata per un piccolo paese del Sud, comunque ancora ancorato ad alcune tradizioni rurali." costruito come un ricchissimo "puzzle", pieno di mosaici. Le immagini del presente sono fuse con Il materiale darchivio personale, i ricordi e la narrazione delle lettere di Adele con i racconti del presente. Il racconto personale, lascia grande spazio al racconto reale di una piccola comunit rurale, trasformando un piccolo film sulla memoria in un'opera etnologica di forte impatto narrativo e visivo.