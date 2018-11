LUCCA COMICS & GAMES 2018 - "La Strada" a fumetti in edizione restaurata

Topolino - La Strada



02/11/2018, 12:11

Panini Comics presente anche questanno acon una ricca serie di novit Disney.Ledizione di Lucca 2018 segnata da un anniversario davvero importante: i primi 90 anni di Topolino, il personaggio che ha dato vita a tutta lepopea disneyana e il cui compleanno ricorre il 18 novembre. Le principali novit editoriali presentate sono quindi dedicate al topo pi famoso del mondo e a celebrarlo a Lucca sono autori del calibro del Maestro Giorgio Cavazzano, Casty, Silvia Ziche, Corrado Mastantuono o Claudio Sciarrone, solo per citarne alcuni.Il settimanale Topolino 3284, in edicola da mercoled 31 ottobre proprio in concomitanza con linizio della manifestazione, offre ai lettori e appassionati una cover variant da collezione disegnata dal grande Maestro Massimo De Vita, impreziosita da lavorazioni speciali e rilievi metallizzati: un Topolino degli anni Venti d la mano al Topolino dei giorni nostri, per un incontro tra passato e presente che abbraccia idealmente il futuro che verr.Anche la cover regular dautore, con la firma di Casty e mostra i personaggi di Topolinia tra passato e presente.Il numero in edicola dal 31 ottobre vede poi una storia-evento da non perdere: Tutto questo accadde domani di Casty e Massimo Bonfatti, che stata preceduta da quattro prequel sui numeri precedenti. Una storia da leggere tutta dun fiato, in cui i personaggi del presente interagiscono con quelli del passato, e che arriva dopo tre anni dal grande successo di Tutto questo accadr ieri.Nel corso degli ultimi mesi il settimanale Topolino ha iniziato a celebrare lomonimo personaggio con storie e iniziative che, settimana dopo settimana, stanno avvicinando il lettore al grande numero celebrativo 3286 del 14 novembre, che festegger ufficialmente il compleanno a cifra tonda.A Lucca non si poteva certo perdere loccasione per celebrare questo anniversario importante: una serie di pubblicazioni di altissima qualit e da collezione, firmate da grandi autori, mostra Topolino nelle sue varie sfaccettature e in situazioni tra loro molto diverse.Unedizione da non perdere, firmata dal grande Maestro Giorgio Cavazzano con i testi di Massimo Marconi, della parodia cinematografica del capolavoro di Federico Fellini La Strada. Una versione resa ancora pi speciale dal restauro delle tavole, qui riproposte per la prima volta in maxi-formato cartonato e con sovraccoperta poster da collezione.Si tratta di una delle pi famose parodie cinematografiche a fumetti disneyane: una storia atipica, che parte dal mondo reale con lannuncio al regista della candidatura allOscar del suo film. Nel viaggio aereo verso Hollywood, Fellini incontra un bambino che sta leggendo Topolino. Da qui inizia un sogno, che lo riporta agli anni Trenta, epoca della sua infanzia. In quegli anni, Topolino e Minni erano da poco comparsi sulle scene e vestivano con i pantaloncini corti luno e il gonnellino laltra. Questi personaggi diventano cos protagonisti della storia del suo film, con Topolino nella parte del Matto e Minni di Gelsomina. Non mancano neppure Gambadilegno, nei panni di Zampan, ma anche Pippo, Basettoni e altri. Una storia ideale per celebrare i 90 anni di Topolino!Topolino presenta La Strada sar presentato ufficialmente in compagnia del Maestro Cavazzano venerd 2 novembre.Con la firma di Casty, il volume raccoglie la storia completa pubblicata dal settimanale nel 2012, che vede Topolino impegnato in una storia fanta-mistery tra strani personaggi, dimensioni alternative e misteri da svelare. Un volume in grande formato cartonato da collezione e con sovraccoperta poster.Unaltra storia-cult, scritta da Tito Faraci e Francesco Artibani, con i disegni di Corrado Mastantuono, pubblicata per la prima volta in occasione dei 70 anni del personaggio, a Lucca in prestigioso maxi-formato cartonato.8 storie per un protagonista straordinario. Pioniere, avventuroso, divertente, accogliente, curioso, creativo, ottimista, altruista 8 aggettivi per descrivere Mickey, e 8 avventure per vederlo in azione, realizzate da alcuni degli autori del fumetto Disney italiano che hanno appassionato i lettori di tutto il mondo fra cui Scarpa, Cavazzano, Casty, Mottura, Faraci, Artibani e De Vita. Unedizione da collezione, con cover cartonata.Non solo Topolino: a Lucca tante altre storie da collezione e grandi autori! Per ulteriori informazioni www.topolino.it e canali social del magazine.