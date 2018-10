IL VANGELO SECONDO MATTEI - Proiezioni a Chieri, Montèlimar, Chambèry. Montenegro e Lagos

Il Vangelo Secondo Mattei



25/10/2018, 19:39

Prosegue, distribuito da mOOviOOle, il viaggio de "", l’opera prima dei registi Antonio Andrisani e Pascal Zullino con la straordinaria partecipazione di un irripetibile Flavio Bucci e totalmente ambientata a Matera.Il 30 ottobre alle 21:15, il Vangelo sarà al Cinema Splendor di Chieri Via XX Settembre, 6) alle porte di Torino. Ma l’eVangelizzazione torna a solleticare anche il mondo d’Oltralpe: il 10 novembre, infatti, il film sarà a Montèlimar, cittadina a sud della Francia (dipartimento della Drôme). Il Vangelo è stato infatti chiamato a partecipare alla II edizione del Festival du Cinema Italien de Montèlimar, che si terrà quest’anno dal 6 al 13 novembre presso il Cinema Les Templiers (Montélimar).Prossima tappa a seguire il 24 novembre, il Vangelo atterrerà al centro della Savoia, a Chambèry, per la settima edizione del(Cinémas Astrée et Forum, 14- 27 novembre): uno dei più importanti appuntamenti, nato dalla passione del pubblico savoiardo per il cinema made in Italy, pensato proprio per costruire un continuo dialogo tra Francia e Italia. Sia a Montèlimar che a Chambèry in sala, ad incontrare il proprio pubblico, ci sarà Flavio Bucci.Dal 31 ottobre, grazie all’Ambasciata italiana in Montenegro e alla Lucana Film Commission, "" inizierà il proprio tour al centro dei balcani, in Montenegro appunto. Dato che l’Europa ai fan di questo film non bastava, il film sarà poi (11- 18 novembre) in selezione ufficiale al Festival nigeriano di Lagosnella sezione Panorama: oltre 7 giorni di Festival, fra film locali e internazionali, per una fantastica ed entusiasmante esperienza cinematografica, con la partecipazione di registi, attori, distributori, critici, artisti, studenti e stampa, provenienti da tutto il mondo.